5 con giáp bắt gặp 'true love' trong năm 2022, tình yêu có sự thăng hoa và sớm về chung 1 nhà

Vận khí tình cảm cuối năm nay của họ thực sự khá tốt, cuối năm nay nếu yêu đương thì nên kín đáo một chút để giữ gìn vận may.

Con trai tuổi Tý thông minh, có năng lực, linh hoạt và có óc tổ chức, sở hữu những thành tựu cũng như địa vị ổn định trong sự nghiệp.

Con trai tuổi Tý rất chú ý đến hình ảnh, thường thích ăn mặc chỉn chu, xuất hiện với vẻ ngoài sạch sẽ, gọn gàng trước mắt người khác nên rất được lòng các cô gái và thực ra họ đối xử cũng rất tốt với người khác phái.

Trước Tết Nguyên đán, nam tuổi Tý dễ có dịp gặp gỡ những cô gái hợp gu, hợp nhau về cả tính cách lẫn lối sống và có bước phát triển hơn nữa. Tết này nhiều bạn nam tuổi Tý có người yêu, không còn lo bị bố mẹ cằn nhằn nữa.

Nữ tuổi Tỵ

Là con giáp vượng tình duyên cuối năm 2021, người tuổi Tỵ cuối năm nay có tình duyên vượng nhờ quý nhân trợ giúp, đường tài lộc hanh thông, mọi việc tiến triển có trật tự, không có chuyện gì xảy ra.

Về các mối quan hệ cũng vậy, vợ chồng hòa thuận, người độc thân dễ gặp được người ưng ý, nhất là thời điểm cuối năm.

Đặc biệt là những cô gái cầm tinh con Rắn, bạn được các sao tốt lành chiếu mệnh, dù ế mốc meo bao lâu rồi thì cuối năm 2021 vẫn dễ dàng gặt hái được tình yêu tuyệt vời và gặp được đúng định mệnh của mình.

Những cô gái tuổi Tỵ có tính khí cực kỳ tốt, năng lực mạnh mẽ, thế nhưng họ thường tập trung vào sự nghiệp và không mấy quan tâm đến chuyện yêu đương, kiếm tiền là trên hết vì vậy tình duyên của con giáp này thường đến muộn.

Thấy Tết sắp đến là thấy những người lớn tuổi trong gia đình bắt đầu thúc giục bạn tính đến chuyện cưới xin, yêu đương rồi đó.

Dựa vào nhân duyên may mắn của bản thân, cộng với sự trợ giúp của các sao tốt lành, bạn sẽ dễ dàng tìm được người ưng ý, phù hợp với mình. Chỉ có điều bạn có muốn hay không thôi, xung quanh bạn đâu thiếu người ưu tú phù hợp với bạn.

Nữ tuổi Dần

Nữ tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, thích làm chủ mọi việc, không thích gò bó, không muốn làm dưới quyền người khác, thường dồn hết tâm sức cho sự nghiệp.

Đa số họ dành rất ít thời gian cho các mối quan hệ nên nhiều bạn nữ tuổi Dần không còn trẻ nữ nhưng vẫn còn độc thân.

Cuối năm 2021 người nhà, bạn bè cũng rộn ràng giới thiệu bạn với nhiều mối quen biết, cha mẹ bạn khá sốt ruột, đặc biệt là những bạn sinh năm 1998 (Bính Dần), 1986 (Mậu Dần).

Những cô gái tuổi Dần có vẻ ngoài lạnh lùng và cương nghị, nhưng thực chất bên trong họ lại người mềm mỏng và tốt bụng, chân thành và rộng lượng với người khác, có nhiều bạn bè xung quanh và cũng có rất nhiều bạn khác giới, nhưng không mấy ai thực sự có thể đi vào lòng họ.

Trước Tết Nguyên Đán, vận may tình duyên của nữ tuổi Dần đã được cải thiện và sức hấp dẫn của họ cũng rất mạnh mẽ, tại sao không tận dụng thời gian này để tìm người bàn chuyện trăm năm nhỉ?

Nam tuổi Hợi

Trai tuổi Hợi thích nhìn mặt rồi mới yêu, muốn tìm được một cô gái xinh đẹp nên thường bị một số người khác phái có ngoại hình nổi bật lừa dối, dễ lạc lối trong chuyện tình cảm. Nhiều bạn nam tuổi Hợi đã bị thất bại trong chuyện tình yêu khá nhiều lần.

Thấy Tết cận kề, người nhà cũng bắt đầu xếp mai mối hẹn hò cho anh chàng này, giới thiệu bạn với những gia đình quen biết để ghép đôi nhưng có vẻ vô ích với bạn.

Trai tuổi Hợi hiền lành, đôn hậu, tốt tính và hài hước nên rất được lòng các cô gái, cộng với vận trình tài lộc, tình duyên trong cuối năm nay khá tốt nên tôi tin rằng những người tuổi Hợi cuối năm này dễ gặp được người ưng ý.

Phần lớn đối tượng hẹn hò của bạn cuối năm nay đều được người lớn trong nhà đánh giá khá tốt, vì vậy dại gì mà không tận dụng thời cơ vàng này để kiếm một nàng dâu về cho cha mẹ.

Nữ tuổi Thân

Nữ tuổi Thân có khí chất thanh tao, khuôn mặt khả ái, đi đến đâu cũng tỏa hương, dễ thu hút ánh nhìn của người khác phái.

Những người còn độc thân có vận tình duyên khá may mắn trong cuối năm nay nhưng họ cứ ham dồn sức cho công việc mà không còn thời gian để quan tâm đến các mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, do cuối năm bố mẹ bắt đầu giục cưới nên bạn sẽ được sự trợ giúp của bạn bè, dễ gặp được người ưng ý.

Các cô gái tuổi Thân luôn tập trung vào sự nghiệp, không coi trọng vấn đề yêu đương nên hay trì hoãn chuyện cưới xin, năm mới sắp đến là người nhà lại lo lắng và luôn sắp xếp mai mối cho họ đi gặp mặt. Yên tâm đi, bạn sẽ ở trong một mối quan hệ tốt cuối năm 2021 này, rất dễ gặp được một đối tượng đặc biệt tốt, phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm cho quý độc giả.

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