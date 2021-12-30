3 con giáp có vận trình lao đao trong năm 2022 khi gặp phải tiểu nhân 'quấy phá' chặn đường tiền tài, cách để hoá giải là gì?

12 con giáp tử vi 30/12/2021 09:00

Những con giáp bị tiểu nhân quấy phá năm 2022 này làm việc gì cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn, cản trở hơn người khác. Năm 2022 này, bạn mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về kết quả như mong đợi.

Tuổi Thìn

Quá trình làm ăn của bạn vướng phải không ít cản trở, khó khăn, vì thế người làm đầu tư, kinh doanh nên từ bỏ ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn để tránh tình trạng lợi bất cập hại, dễ rơi vào cảnh thua lỗ, khó thu hồi vốn.

Nếu còn chưa có kinh nghiệm nhiều trong các lĩnh vực đầu tư thì bạn chớ nên kiêu ngạo, khinh suất. Hãy dành thời gian để tích lũy kiến thức, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh chạy theo hiệu ứng đám đông kẻo rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân lúc nào không biết.

12 con giap 1

Người làm công ăn lương cũng phải khá mất công mất sức nếu muốn khẳng định bản thân. Đôi lúc bạn vướng phải cạnh tranh của đối thủ, bị người khác chơi xấu, nhưng đừng vì thế mà nghĩ đến việc đầu hàng.

Hãy coi những trắc trở ấy là động lực để tiến về phía trước. Có thể sự cố gắng của bạn không thể đem lại kết quả ngay lập tức, song thời gian sẽ dần dần cho bạn câu trả lời thuyết phục.

Tuổi Dậu

Việc bạn cần làm bây giờ là luôn giữ bình tĩnh trong mọi việc, ngay cả khi có mâu thuẫn, tranh cãi nổ ra, chớ nên nói năng thiếu suy nghĩ, gây phật lòng người khác.

Nếu bạn xây dựng được những mối hệ xã giao hài hòa hơn thì công việc cũng sẽ bớt cản trở phần nào, thậm chí đến cuối năm, bạn có thể thoát khỏi vòng vây hung hiểm, chạm tay tới cơ hội khẳng định giá trị bản thân, được thăng chức, tăng lương.

12 con giap 2

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn chứ không nhất thiết phải đi theo những lối mòn đã vạch sẵn từ trước. Có điều, con giáp này cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, chớ nên vội vàng, ham làm giàu quá mức kẻo rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Tuổi Dậu cũng nên cảnh giác cả với người thân quen, không nên quá tin tưởng vào lời nói của ai đó rồi cuối cùng phải chịu thiệt thòi.

Tuổi Thân

Do kẻ tiểu nhân luôn rình rập tìm cách ám hại mà người tuổi Thân sẽ phải làm việc vất vả hơn khoảng thời gian trước đó khá nhiều. Năm 2022 này, bạn mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về kết quả như mong đợi.

Trong thời điểm vận quý nhân kém sắc, bạn tốt nhất không nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác mà hãy tự lực cánh sinh, cố gắng duy trì suy nghĩ tích cực, tìm ra cơ hội trong khó khăn.

12 con giap 3

Người làm công ăn lương nhận thấy công việc hiện tại có nhiều bấp bênh, đã không được lãnh đạo ủng hộ lại thường xuyên bị kẻ tiểu nhân điều tiếng nên bạn không được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, dù đạt thành tích tốt những vẫn khó mà thăng tiến.

Vì thế, bạn chớ nên tin người một cách quá dễ dàng, có muốn khởi nghiệp, tự đứng trên đôi chân của mình thì cũng cần hết sức cẩn thận, tránh hành động bốc đồng, mù quáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

Những ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp mở cửa chào đón THẦN TÀI vào nhà, mở ra 1 năm mới 2022 tài lộc bội thu

Những ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp mở cửa chào đón THẦN TÀI vào nhà, mở ra 1 năm mới 2022 tài lộc bội thu

3 con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo coi trọng và đề bạt.Chính vì vậy mà vào những ngày cuối cùng của tháng 12 tài vận phất cao, tiền của cứ thế liên tục đổ về như nước chảy.

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