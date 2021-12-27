4 con giáp 'thời tới cản không nổi' phát tài trong tuần mới, cuối năm 'tiền vô như nước' mở ra đầu năm đại thắng đại lợi

Nhờ hợp tác tốt với đồng nghiệp và được mọi người giúp đỡ, bạn dễ dàng triển khai các ý tưởng của mình thành sự thực. Lãnh đạo chắc chắn không ngại ngần gì mà không thưởng cho bạn một khoản kha khá.

Khó khăn và thử thách mà bạn gặp phải trong khoảng thời gian này cũng chỉ là trở ngại mà bạn cần phải vượt qua để tiến tới mục tiêu đã định.

Đây là thời điểm tốt để bạn cầu tài, tiến hành những việc mình muốn. Tuy nhiên, vì tuần này có ngày nghỉ lễ nên bạn cũng nên tránh chi tiêu quá hoang phí kẻo ảnh hưởng tới tài khí.

Với người làm nghề buôn bán, làm chủ thì kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn nhờ cả Chính Tài và Thiên Tài hỗ trợ.

Tuổi Tý

Con giáp phát tài tuần này nên người tuổi Tý sẽ được đón chờ một tuần cuối cùng của năm 2021 tràn đầy may mắn.

Thậm chí, bạn được cát tinh dìu dắt để vượt qua những thử thách, khó khăn phải đối mặt. Chỉ cần bạn luôn cố gắng và nghiêm túc thì công việc sẽ phát triển ổn định, đường thăng tiến về chức vụ và tài lộc luôn rộng mở.

Với người làm công ăn lương, bạn được thưởng một khoản hậu hĩnh vì đã không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong suốt thời gian vừa qua.

Sang năm, bạn cũng nên năng tham gia vào các hoạt động xã hội để gặp gỡ những người mới. Họ có thể giúp bạn khơi dậy nguồn cảm hứng.

Với người làm ăn, nếu bạn có ý định đầu tư, hãy tin tưởng trực giác của mình. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chú ý đến việc giao tiếp với mọi người, bởi có thể bạn sẽ quen được với một vài đối tác triển vọng đấy.

Tuổi Tuất

Người làm công ăn lương thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng vào cuối năm, tinh thần hăng hái và kinh nghiệm phong phú giúp bạn hoàn thành rất tốt công việc của mình, vì thế mà các khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Người làm đầu tư, kinh doanh nhận thấy rằng có nhiều cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Bạn có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, không chỉ đem cơ hội kiếm tiền về cho hiện tại mà còn cho cả tương lai.

Con giáp phát tài tuần này hãy luôn cố gắng nhé, chắc hẳn có nhiều người ghen tị với những gì mà bạn làm được lắm đấy.

Tuổi Hợi

Cơ hội bạn đang nắm trong tay rất ít người có được, do đó con giáp nói ít làm nhiều này nên tự tin nắm bắt ngay, đừng chần chừ do dự kẻo thời cơ trôi qua mất. Với người làm kinh tế, quý nhân luôn ở bên cạnh giúp sức cho bản mệnh, giới thiệu cho bạn cơ hội kiếm tiền.

Hãy lựa chọn những hạng mục phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng triển khai, bởi cuối năm là thời điểm mọi người mua bán nhộn nhịp, bạn cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá nếu biết đầu tư đúng chỗ. Bên cạnh đó, bạn cũng vẫn cần đề phòng những nguy cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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