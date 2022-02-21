4 nét tướng phụ nữ nào cũng ghét nhưng lại là ‘BÙA HỘ MỆNH’ thu hút tài lộc, mang lại phú quý giàu sang cho chồng

Người sở hữu vòng eo bánh mì thường có tài khí vượng sắc. Bụng mũm mĩm đại diện cho sự sung túc, dư ăn dư để của người phụ nữ. Theo nhân tướng học, người sở hữu nét tướng này rất tài giỏi trong việc kinh doanh.

Đặc biệt họ có số vượng phu, giúp đỡ chồng vượt qua nhiều khó khăn, thành công vang dội. Ai lấy được người vợ như thế này, cả đời chỉ cần ngồi không đếm tiền, không lo nghèo khổ. Đa số phụ nữ thích thân hình mảnh khảnh, eo phẳng lì, nhưng đây không phải là nét tướng tốt giúp phụ nữ giàu sang.

Trong nhân tướng học một người dù nam hay nữ nếu sở hữu tướng cằm tròn đầy đều hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống. Những người này đi đâu cũng có quý nhân phù trợ cuộc sống vô cùng hanh thông viên mãn. Đặc biệt, trong cuộc sống những người này có ý chí kiên định luôn nỗ lực hết mình vì những mục tiêu đã đặt ra nên họ dễ dàng thành công, trở thành người lãnh đạo tài ba xuất chúng. Một người phụ nữ tướng cằm đầy đặn có lộc khí hơn người thường mang lại may mắn cho chồng con của mình, nên ai lấy được phúc ba đời.

Phụ nữ có khuôn mặt tròn, má mũm mĩm

Đây là một trong những bộ phận cơ thể phụ nữ càng béo càng giúp chồng giàu có. Theo nhân tướng học, gương mặt tròn đại diện cho phúc khí. Không chỉ mang lại tiền tài cho mình mà còn mang may mắn cho chồng con.

Đàn ông nào có vợ sở hữu đặc điểm này không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Đặc biệt người có cằm đầy đặn có số vượng phu ích tử, gia đình giàu sang. Trong khi người khác khó khăn, chật vật mới có được cuộc sống ổn định, thì bạn lại dễ dàng đạt được thành công khi còn rất trẻ.

Theo nhân tướng học, gương mặt tròn đại diện cho phúc khí. Không chỉ mang lại tiền tài cho mình mà còn mang may mắn cho chồng con.Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có bàn chân đầy đặn

Đây là nét tướng phụ nữ giàu có. Bàn chân đầy đặn thể hiện sự vượng phát, may mắn của người phụ nữ. Ai sở hữu bàn chân dày, mềm mại có số được đi du lịch khắp nơi. Khi độc thân, bạn tha hồ bay nhảy khắp mọi miền đất nước, tiền bạc tiêu xài thoải mái.

Khi có gia đình, bạn mang vượng khí đến cho chồng con, được yêu thương cưng chiều. Nói chung người phụ nữ nào sở hữu nét tướng này thường có cuộc sống viên mãn. Bước sang độ tuổi trung niên, vận trình của bạn lại càng vượng sắc. Đặc biệt, trong cuộc sống người này khá cởi mở tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên lộc khí, tài vận càng thêm cao.

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