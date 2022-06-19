4 con giáp may mắn không ai sánh bằng ngày thứ Hai đầu tuần

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp, Thiên Ấn tạo cơ hội cho những người tuổi Tý làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ, nghệ thuật, nghiên cứu… cơ hội khẳng định bản thân. Bạn nhận được sự khâm phục của mọi người.

Tuy nhiên, hôm nay bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe , đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý không làm việc quá sức, người còn trẻ cũng không nên làm việc quá sức, bỏ qua cảnh báo của cơ thể.

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Người tuổi Thìn có 1 ngày làm việc gì cũng thuận lợi nhờ có Tam Hợp giúp sức. Nhờ có sự tin tưởng, giúp đỡ của mọi người xung quanh, bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn nữa, dù có đứng trước khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần cởi mở hơn nữa với mọi người xung quanh, bởi dường như bạn đang tự khép mình, không muốn chia sẻ suy nghĩ với bất cứ ai. Bạn có biết việc trao đổi ý kiến có thể giúp bạn nhanh chóng nhận ra thiếu sót của bản thân để định hướng cho tương lai?

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và phòng giã gạo. Do đó, không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thân

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Thứ hai, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào người kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, ở bên bạn những lúc khó khăn. Hãy trân trọng tình cảm mà bạn đang có được.

Cho dù đã kết hôn hay chưa, bạn cũng nên hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Bạn có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn hoặc một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày hôm nay 26 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ Hai, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn và cơ hội bất ngờ. Ngày đầu tuần thuận lợi nên bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu có thể, bạn hãy giúp đỡ mọi người nhiều hơn để gia tăng các mối quan hệ tốt đẹp nhé.

Khi về nhà, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối cũng như niềm vui trong công việc. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để hai người xích lại gần nhau hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.