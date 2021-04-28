Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn này sẽ được may mắn bủa vây, làm gì cũng thuận lợi, lộc lá nhiều đến mức có thể trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm.

Tuổi Tý

Là con giáp thông minh, hoạt bát và không ngừng nỗ lực vươn lên nên ngay từ thuở độc thân Tý đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Có nhà, có xe, có tiền tỷ trong tài khoản nhưng con giáp tuổi Chuột chưa bao giờ ngừng cố gắng, cũng không hề khoe mẽ. Tý luôn chăm chỉ làm việc, sống hết mình và nhiệt thành nên ngày càng được nhiều người thương yêu, giúp sức.

Theo tử vi ngày mới, trong 3 ngày tới đây, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, Tý sẽ gặp khá nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Làm đâu thắng đó, kiếm được bộn tiền, duyên tình thêm phần viên mãn chính là phúc phần con giáp tuổi Tý có được trong những ngày cuối tháng 4/2021.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những ngày đầu năm Tân Sửu 2021 không như ý khiến Sửu khá mệt mỏi, chán chường vì thành quả không như ý. Những khoản nợ nần, những thất bại thậm chí còn khiến Sửu phải đối mặt với tình trạng hao tài tốn của, khó khăn chồng khó khăn.

May mắn thay, ngay sau hôm nay, con giáp may mắn này sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối, lại thêm nỗ lực bản thân sẽ khiến sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, kiên định với ước mơ của mình, Sửu ắt đổi đời nhanh chóng, tiền chất chật nhà, của nả ùn ùn vào túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người ngay thẳng, chân thành, luôn thương mến người xung quanh và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, người cầm tinh con Mèo được rất nhiều người quý mến, thương yêu, hỗ trợ hết lòng trong cuộc sống, sự nghiệp. Dù phải nằm gai nếm mật thì sau ngưỡng 35, Mão dù là nam hay nữ đều sẽ thành công ngoài mong đợi với sự nghiệp viên mãn.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong 3 ngày tới, Mão sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế đổi đời là những thành quả Mão xứng đáng nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

2 tháng tới, 3 con giáp được NGỌC HOÀNG ưu ái, ơn trên chỉ điểm, đường tài lộc rộng mở, hầu bao đầy vàng bạc Theo lá số tử vi Tân Sửu 2021, 2 tháng tới đây, 3 con giáp may mắn này sẽ có đường tài lộc rộng mở, lộc lá đầy mình, làm ăn suôn sẻ, tiền tỷ về tay, của nả tăng lên đến chóng mặt.

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