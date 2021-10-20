3 con giáp trong 3 tháng tới tài lộc tăng lên gấp bội, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản

12 con giáp tử vi 20/10/2021 06:23

Khoảng 3 tháng tới đây, 3 con giáp này sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, cầu được ước thấy. Gia đình, bạn bè ai nấy cũng được hưởng lây.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường hướng ngoại, rộng lượng và nhiệt tình với mọi người. Con giáp này sở hữu sức quyến rũ đặc biệt nên dù là nam hay nữ đều có nhiều người khác phái vây quanh. Hơn nữa, người tuổi Thìn là người khéo ăn, khéo nói nên dễ thuyết phục được người khác. Họ phù hợp với những công việc liên quan đến quản lý, vận hành.

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3 tháng tới đây, người tuổi Thìn có vận đào hoa vượng, người còn độc thân sẽ có người khác giới theo đuổi. Trong khi, người đã có gia đình thì tình duyên hài hòa, ấm êm. Trong công việc, con giáp tuổi Thìn với sự năng nổ, nhiệt huyết được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Người đang có ý định chuyển việc sẽ tìm được một công việc tốt cho mình. Người làm đầu tư kinh doanh sẽ có xu hướng bắt đầu nghiên cứu, đầu tư sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Là người giỏi nắm bắt các cơ hội, người tuổi Thìn sẽ đạt được khá nhiều thành tựu trong thời gian tới đây.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính cách thâm trầm, thuộc tuýp người nói ít, làm nhiều. Con giáp này luôn chăm chỉ, tận tâm với công việc nên làm gì cũng dễ thành công. Trong cuộc sống, Con giáp tuổi Dậu mang tính cách điềm đạm, bao dung nên được nhiều người yêu quý.

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3 tháng tới đây, người tuổi Dậu bằng năng lực và quyết tâm của bản thân sẽ tỏa sáng ở nơi làm việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Họ từng bước trở thành một trong những nhân tố quyết định tại cơ quan, tổ chức mình đang công tác.

Người tuổi này luôn thể hiện được sự nghiêm túc, tỉ mỉ trong công việc nên được lãnh đạo đánh giá cao. Trong thời điểm này, tuy người tuổi Dậu có gặp một số rắc rối nhỏ nhưng họ được quý nhân phù trợ nên vấn đề sớm được giải quyết. 

Người làm kinh doanh trong thời gian tới cũng có cơ hội gặp gỡ nhiều khách hàng tiềm năng, đơn hàng chốt đều đều nên tiền bạc cứ thể chảy ào ào vào tài khoản.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống tương đối nội tâm, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Con giáp này rất chân thành, tình cảm, không mưu mô, dễ hòa đồng. Họ hiền lành, chu đáo và rất hiểu chuyện. 

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Trong công việc, con giáp này dám nghĩ dám làm, rất nghiêm túc và có trách nhiệm với những nhiệm vụ mà mình được giao. Dù làm việc gì, họ cũng sẽ cố gắng hết sức.

3 tháng tới đây, người tuổi Mão có phúc tinh chiếu mệnh, tài lộc vượng hơn thấy rõ. Được quý nhân phù trợ, con giáp này có cơ hội được thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Người làm trồng trọt, chăn nuôi được giúp đỡ về nguồn vốn, giống vật nuôi lẫn giống cây trồng. Người làm buôn bán nhỏ đã ổn định được cuộc sống và từng bước gia tăng thu nhập.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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