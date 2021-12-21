3 con giáp tài lộc dồi dào trong 2 tháng cuối năm 2021

12 con giáp tử vi 21/12/2021 07:00

Trong những tháng cuối cùng của năm Tân Sửu 3 con giáp dưới đây sẽ nhận được nhiều phúc lộc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ và có năng lực, cuối năm 2021 này sẽ kiếm được nhiều tiền. Đây là thời điểm cần trổ tài thì mới có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, có quý nhân phù trợ. Đa số sẽ có công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức.

Ngoài ra, những người tuổi Dậu cũng sẽ không gặp rắc rối trong cuộc sống, và mọi thứ đều hanh thông. Đặc biệt, càng về tới cuối năm, con người tuổi Dậu càng trở nên khôn ngoan, nhận được sự ban phước của Thần Tài, và tìm được nhiều cách để kiếm tiền.

 

3 con giáp tài lộc dồi dào trong 2 tháng cuối năm 2021 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi hợi

Người tuổi Hợi vốn là người hiền lành, nhân hậu, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau. Họ cũng biết sống vì người vì mình, không làm khó những người xung quanh, ngược lại còn biết thay đổi để ngày càng tốt đẹp hơn. Đa số tuổi Hợi đều là những người giàu có, xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố, cuộc sống nhìn chung là đủ đầy sung túc không thiếu thứ gì. 

Cuộc sống tuổi Hợi vào cuối năm 2021 đầu năm 2022 sẽ có nhiều biến đổi bất ngờ. Có thể thời gian trước tuổi Hợi gặp nhiều khó khăn, nhưng không đáng kể. Sắp tới đây thần tài và quý nhân tề tựu, giúp tuổi Hợi gặt hái được thành tựu mà mình mong chờ bao lâu nay. Ngoài ra, cung Quan Lộc của tuổi Hợi trong năm 2022 cũng sẽ thăng hoa vượt trội, thậm chí có những người làm ăn phát tài, tận hưởng được cuộc sống phú quý.

 

3 con giáp tài lộc dồi dào trong 2 tháng cuối năm 2021 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi thìn

Bước sang năm 2022, tuổi Hợi sẽ có sao cát tinh cao chiếu giúp họ tìm được cơ hội tạo ra của cải vật chất. Khi có cơ hội xuất hiện, tuổi Hợi biết nhanh tay nắm bắt, cộng thêm vận may lội ngược dòng, có thể tạo ra sự kết hợp hoàn mỹ, giúp cuộc sống ngày càng thịnh vượng hạnh phúc. Trong 4 tháng tới tuổi Hợi có thể sẽ leo lên đỉnh cao giàu có và đạt được tự do về tài chính, đồng thời phải biết rằng sức khỏe cũng là của cải lớn nhất của bản thân, cần phải giữ gìn, có thế mới thăng hoa. 

 

Trong thời gian này, những người tuổi Thìn cũng có những ngày tháng vô cùng viên mãn, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng thành công.

3 con giáp tài lộc dồi dào trong 2 tháng cuối năm 2021 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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