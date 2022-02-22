3 con giáp bị vận xui bủa vây trong tuần này (21-27/2), làm gì cũng nên cẩn trọng

Theo tử vi, từ ngày (, 3 con giáp dưới đây dễ gặp trắc trở trong công việc, tiền tài vụt khỏi tay, bị tiểu nhân ám hại.

Tuổi Thìn

Trong tuần mới, tuổi Thìn là một trong 3 con giáp sẽ gặp vận xui, dễ có kẻ tiểu nhân quấy quá, hãm hại. Nếu quá cả tin, nghe lời của kẻ xấu thì bạn có thể bị lợi dụng dẫn đến mất tiền bạc.

Do dễ vướng vào họa thị phi trong khoảng thời gian này nên người tuổi Thìn nên nhẫn nhịn, cố gắng bảo quản giấy tờ, chứng từ, hợp đồng.

Thêm nữa, con giáp này nên tránh những hoạt động mạo hiểm, làm việc cần tỉ mỉ, cẩn trọng hơn nhằm tránh gây ra nhiều sai sót khiến đường công danh sự nghiệp đi xuống.

Tuổi Thân

Bước sang tuần mới, người tuổi Thân có nguy cơ gặp xui xẻo trong vấn đề tiền bạc do Đại Hao chiếu mệnh. Các dự án kinh doanh, đầu tư của con giáp này không hiệu quả như mong đợi. Thậm chí, nhiều dự án của con giáp này gặp rắc rối, thậm chí bị đối thủ chơi xấu dẫn đến hao hụt khoản tiền không nhỏ.

Không chỉ gặp vận xui về tiền bạc, tuổi Thân còn gặp nhiều điều không may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn có thể xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia, Nếu không thể kiểm soát được tính nóng nảy thì bạn có thể khiến mối quan hệ với bạn đời trở nên căng thẳng.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được dự báo sẽ gặp những điều kém may mắn từ ngày 21 - 27/2 do bị hung tinh soi chiếu. Trong tuần này, bạn sẽ có thể gặp nhiều chuyện buồn hơn là điều vui. Người tuổi Tuất có thể vướng vào họa thị phi, tài chính lên xuống thất thường, thậm chí có thể mặc những căn bệnh nhẹ.

Để vượt qua một tuần khó khăn này, tuổi Tuất cần tỉnh táo, sáng suốt trong các quyết định quan trọng cũng như đề phòng tiểu nhân ám hại. Bạn cũng nên giữ vững tâm lý và tập trung vào các mục tiêu của bản thân. Dần dần, vận trình của bạn sẽ khởi sắc hơn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

4 con giáp nữ sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý, gia đình hạnh phúc viên mãn Con cái là lộc trời cho vậy nên đối với phụ nữ mà nói sinh con là một niềm hạnh phúc, bất kể là trai hay gái. Riêng với 3 con giáp này, sau khi sinh con cuộc sống của họ sẽ trở nên giàu sang, phú quý hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-bi-van-xui-bua-vay-trong-tuan-nay-21-27-2-lam-gi-cung-nen-can-trong-451332.html