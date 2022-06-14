2 tuần nữa, những con giáp có cơ hội thăng quan tiến chức, 'vét lộc' thiên hạ

12 con giáp tử vi 14/06/2022 17:30

Đây là những con giáp cuối năm vẫn gặp tin vui, có cơ hội được thăng chức, tiền bạc lại vào túi ầm ầm.

Tuổi Mão

2 tuần nữa, những con giáp có cơ hội thăng quan tiến chức, 'vét lộc' thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mão may mắn hơn người vì chuyện tình cảm vô cùng tốt đẹp. Người này không chỉ là người yêu còn là tri kỉ, là quý nhân của đời bạn. 2 tuần tới, vận may tới tấp, các quan hệ xã hội ngày một nhiều, hơn hết bạn còn có nhiều cơ hội kiếm tiền tốt.

Cấp trên hết lời khen ngợi tính cách của bạn, cách làm việc của bạn. Sớm thôi bạn sẽ có được cơ hội lớn trong công việc đó.

Tuổi Dần

2 tuần nữa, những con giáp có cơ hội thăng quan tiến chức, 'vét lộc' thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dần có nhiều biến động trong chuyện tình cảm nhưng 2 tuần tới đã ổn định rồi đó. Tình duyên như ý tiếp thêm sức mạnh cho bạn làm việc hăng say.

Tình hình tài chính rất ổn, công việc kinh doanh nhỏ lẻ mà mang về món hời lón, bạn thực sự là người may mắn vô cùng. Tiền bạc hanh thông bạn lại còn biết nắm bắt cơ hội, đầu tư tiền bạc kinh doanh nên vận may càng ngày một nhiều.

Tuổi Ngọ

2 tuần nữa, những con giáp có cơ hội thăng quan tiến chức, 'vét lộc' thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ thông minh, có nhiều tài lẻ lại ăn nói vô cùng dễ nghe. Chính tính cách hài hước của tuổi Ngọ đã giúp cho họ kết giao được với nhiều bạn bè, hầu hết là các mối quan hệ làm ăn tốt cho tương lai của bạn. Trong 2 tuần tới có lẽ sẽ được cất nhắc lên vị trí mới hơn, giúp bạn có được kinh nghiệm làm việc và tiền lương cũng tăng lên đáng kể. Tin vui này giúp cho bạn càng hăng say cống hiến cho công ty, cấp trên vô cùng hài lòng.

Tiền bạc hanh thông, có chiến lược đầu tư làm ăn cùng bạn bè thì cũng phải thử đi nhé. Đôi khi liều lĩnh một chút thì thành công mới đến với bạn, tiền bạc cũng sẽ ngày một tăng lên. Đừng quên nhờ vậy bạn bè, sự hậu thuẫn của gia đình người thân nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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