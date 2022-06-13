Tuần mới, những con giáp giàu có bất ngờ, tiền bạc đầy túi tiêu không hết

12 con giáp tử vi 13/06/2022 09:30

Đây là những con giáp có số mệnh may mắn khi ngày đầu tuần liên tiếp gặt hái được thành công về cả tiền bạc và công danh.

Tuổi Ngọ

Tuần mới, những con giáp giàu có bất ngờ, tiền bạc đầy túi tiêu không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ là người bao dung, độ lượng, có nhiều mối quan hệ tốt nên sự nghiệp vô cùng hanh thông. Trong tuần này tuổi Mão gặp được ý trung nhân, tình yêu phơi phới giúp bạn có thêm động lực tinh thần làm việc. 

Công việc như ý, tiền bạc dồi dào, bạn nên trân trọng cơ hội đến với mình. Nếu thực sự muốn đầu tư thì hãy tư vấn ý kiến của người thân, đồng nghiệp, những người có kinh nghiệm để đầu tư đúng chỗ, tránh thua lỗ, vội vàng. 

Tuổi Thân

Tuần mới, những con giáp giàu có bất ngờ, tiền bạc đầy túi tiêu không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thân may mắn hơn người khi tuần mới liên tiếp gặp được quý nhân từ công việc đến chuyện tình cảm. Tình yêu như ý, bạn khiến người ấy cảm thấyhài lòng và biết ơn vì cách quan tâm của bạn dành cho họ. Nếu tiếp tục phát huy tình cảm này thì sớm thôi hai người sẽ về chung một nhà đó.

Tuần này tuổi Thân kinh doanh đại thắng, có được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè và người thân nên công việc vô cùng thuận lợi. Tiền bạc dồi dào cố gắng tiết kiệm một chút nhé. Sớm thôi bạn sẽ gây dựng được cơ đồ như ý.

Tuổi Dần

Tuần mới, những con giáp giàu có bất ngờ, tiền bạc đầy túi tiêu không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần thông minh, nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe. Tính tình của bạn phóng khoáng, thoải mái, đi đâu cũng được yêu mến vậy nên các mối quan hệ xã hội rất nhiều, hầu hết là các mối quan hệ tốt, tri kỉ, sẵn sàng giúp sức cho nhau, hỗ trợ cho nhau trong sự nghiệp.

Nếu bạn thực sự cảm thấy muốn thăng quan tiến chức thì hãy thử sức ở nhiệm vụ mới nhé. Khiêm tốn quá cũng không phải là cách hay, đôi lúc phải thể hiện bản thân, thể hiện sự tài giỏi của mình thì cấp trên mới biết được tài năng của bạn. Một tuần mới đón nhận nhiều thành công, tiền bạc đầy túi. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

A khổ thì khổ, 3 con giáp này sướng như tiên, tiền đầy ví trong tuần mới này

A khổ thì khổ, 3 con giáp này sướng như tiên, tiền đầy ví trong tuần mới này

Đây chính là 3 con giáp may mắn nhất trong tuần mới khi liên tục nhận tin vui công việc tiền tài.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn 3 con giáp giàu sang con giáp có đủ tiền tài danh vọng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 50 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 40 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 40 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 55 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục