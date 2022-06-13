Những con giáp 'một bước lên trời' nhờ quý nhân nâng đỡ, may mắn đầy nhà, tiền tài không đếm xuể

12 con giáp tử vi 13/06/2022 06:00

Đây là những con giáp trong cuộc đời đã gặp vô số vận may, tình duyên tới tấp, tiền bạc đầy túi dù không phải người xuất sắc.

Tuổi Ngọ

Những con giáp 'một bước lên trời' nhờ quý nhân nâng đỡ, may mắn đầy nhà, tiền tài không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những chàng trai tuổi Ngựa có một sức mạnh bền bỉ từ trong xương khi đã xác định mục tiêu thì sẽ cố gắng để đạt đến.

Để thực hiện lý tưởng khởi nghiệp người tuổi Ngọ năng động và chăm chỉ thường xuyên làm thêm giờ và thức khuya nghiên cứu. Ngoài ra họ còn không ngừng đầu tư vào nhiều lĩnh vực để có nguồn vốn ban đầu dồi dào và nhiều mối quan hệ trong xã hội.

Tuổi Mùi

Những con giáp 'một bước lên trời' nhờ quý nhân nâng đỡ, may mắn đầy nhà, tiền tài không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi bình thường là người hiền lành, nhút nhát, ăn nói không mấy khéo léo nên trong công việc không có lợi thế. Nhưng nhờ tính tình chân thật của bạn nên luôn có được các mối quan hệ tốt. Giúp người rồi sẽ có ngày người giúp mình, đó là điều mà tuổi Mùi luôn ghi nhớ, vậy nên tuổi Mùi mới hay gặp gặp vận may trong công việc.

Tình hình công việc cũng nhờ có quý nhân phù trợ nên thuận buồm xuôi gió. Khó khăn qua đi, tinh thần phơi phới, làm việc hăng say thành quả đến ngoài mong đợi. 

Tuổi Dậu

Những con giáp 'một bước lên trời' nhờ quý nhân nâng đỡ, may mắn đầy nhà, tiền tài không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với người tuổi Dậu, năng động và bản lĩnh là điều kiện tiên quyết để đưa họ đến với thành công. Họ sẵn sàng bỏ công bỏ sức vào công việc cho đến khi hoàn thành, chính sự tập trung và hiệu suất làm việc cao khiến người tuổi Dậu được mọi người kính trọng.

Là người có tham vọng lớn, từ rất sớm người tuổi Dậu đã nung nấu ý định khởi nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

A khổ thì khổ, 3 con giáp này sướng như tiên, tiền đầy ví trong tuần mới này

A khổ thì khổ, 3 con giáp này sướng như tiên, tiền đầy ví trong tuần mới này

Đây chính là 3 con giáp may mắn nhất trong tuần mới khi liên tục nhận tin vui công việc tiền tài.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tiền tài 3 con giáp giàu sang 12 con giap may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 38 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 38 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 53 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục