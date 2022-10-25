2 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp sau tốt nhất nên cẩn thận mọi bề, phòng tránh nạn xe cộ

12 con giáp tử vi 25/10/2022 21:00

Năm 2022, một số con giáp bị hung tinh đeo bám, cần phải biết cách để phòng tránh những vận xui xẻo ám vào người nhất là khi đi ngoài đường.

Tuổi Tuất

Trong năm 2022, những người sinh vào năm tuổi Tuất sẽ rơi vào cục diện hại Thái Tuế, gây ra Tuế Sát, phá hoại Nhân Duyên cung, tiểu nhân được đà lấn tới, gây trắc trở tứ bề trong cuộc sống. Khiến cho cuộc sống của bạn năm nay có chút đảo lộn, công việc chưa mấy thuận lợi thường bị sếp chỉ trích.

Vận đen ùn ùn kéo đến với cuộc đời bạn khiến cho tình hình tài chính, lẫn sự nghiệp ngày một xấu đi. Bên cạnh đó bạn cũng không có được nhiều tiền bạc, tình cảm gia đình cũng lạnh nhạt hơn, phải đến tận cuối năm hoặc phải bước sang năm khác thì mới cải thiện hơn.

Năm nay bạn đi ra đường cũng cần phải để ý xe cộ, đường thủy tránh bị xảy ra tại nạn ngoài ý muốn. Không nên nhẹ dạ cả tin hay thương hại người khác mà thiệt thòi bản thân đặc biệt là đối với những người xung quanh mình. Phải đề phòng những người khác có ý hãm hại. Những người tuổi Tuất có chức vị cao cũng không thể nào tránh khỏi đen đủi, họ rất dễ bị kẻ xấu ngáng đường, tìm cơ hội dìm xuống.

Tuổi Ngọ

Chú ý an toàn giao thông chính là vấn đề quan trọng nhất về sức khỏe mà bạn cần phải qua tâm nhất. Rất dễ có họa từ trên trời rơi xuống vì thế ra khỏi nhà luôn phải cẩn thận.

2 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp sau tốt nhất nên cẩn thận mọi bề, phòng tránh nạn xe cộ - Ảnh 1
Đặc biệt, khi sức khỏe không cho phép tốt nhất không tự điều khiển phương tiện giao thông.

 

 

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm 2022 này sẽ không được như ý muốn, tuy có bước phát triển nhất định nhưng do gặp họa Tam Tai nên gần như vẫn “giậm chân tại chỗ”. Theo tử vi học, những người tuổi Tỵ trong những năm tới cần nỗ lực, cố găng nhiều để thăng quan tiến chức, bởi Tuế Can Lộ xuất Thương Quan tinh, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên

Về đường tài lộc, trong thời gian tới những người tuổi Tỵ sẽ gặp vận hạn nhưng con giáp này vẫn được xem là khá thành công. Với những người tuổi Tỵ cần chú ý đến vấn đề sức khỏe, bồi bổ cơ thể, tránh suy nghĩ nhiều, biết điều tiết cảm xúc. Thêm vào đó người tuổi Tỵ nên hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đi đường, tránh các khu vực sông nước kẻo tai nạn xảy ra.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

 

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