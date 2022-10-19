Con giáp nào thăng quan tiến chức vùn vụt trong 3 tháng tới năm 2022?

12 con giáp tử vi 19/10/2022 14:18

Trong 3 tháng tới những con giáp dưới đây nhận được cơn mưa tài lộc.

Tuổi Mùi

Top 1 thuộc về tuổi Mùi. Trong ba tháng tới, sao Thái tuế của tuổi Mùi sẽ giảm đi nhiều khiến cho vận khí của con giáp này cũng ngày càng tốt lành, may mắn. Nếu như thời gian trước người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc, sự nghiệp. Họ có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng sẽ phải tiêu đi nhiều tiền nên không thể dành dụm được nhiều. Trong 3 tháng sắp tới đây, tuổi Mùi sẽ là con giáp đầu tiên nằm trong top những con giáp thành đạt, gặp nhiều may mắn nhất. Mọi thứ từ công việc, đến tình duyên của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc.

Nếu cố gắng phấn đấu và chớp lấy cơ hội, trong năm nay họ sẽ có được cả tiền tài và công danh, chuyện tình duyên cũng thêm ngọt ngào, nồng thắm. Hơn nữa có quý nhân soi chiếu nên sẽ giúp hóa giải mọi điềm xui xẻo, đem đến những cơ hội may mắn mới. Tuy theo đó sức ép cũng ngày một gia tăng, song nhờ có sự giúp đỡ quý giá của đồng nghiệp, bạn dễ dàng hoàn thành mục tiêu, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Dần

Từ một giai đoạn nào đó, tuổi Dần được vị thần may mắn chăm sóc, có quý nhân giúp đỡ trong mọi việc. Dù có làm gì đi nữa thì tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 và thu được 10 thì càng vui vẻ lạc quan và càng thu hút nhiều tài sản hơn. Trong 3 tháng tới, hổ sẽ là con vật giàu nhất thế giới khi được thần tài bao bọc. 

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Dưới sự che chở của Cát Tinh, chú Hổ như rồng mọc thêm cánh, bay nhanh hơn, bay xa hơn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sự nghiệp của Dần phất lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từng chút một Hổ càng được tôn trọng, có uy tín, ảnh hưởng đến số đông. Lộc kim tiền sẽ chủ động tìm kiếm đến Hổ và cho phép những con Hổ có cuộc sống giàu có, hạnh phúc, phát triển mạnh mẽ.

Tuổi Thìn

Không giống như hai con giáp trên, tuổi Thìn vốn dĩ mang số mệnh phú quý và luôn được các vị thần che chở bảo bọc. Mọi hành động của họ đều có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh mà họ đang mang, vì vậy có lúc tuổi Thìn gặp được rất nhiều may mắn nhưng cũng có lúc lại đụng phải vận đen bất ngờ. Tuy vậy, bên cạnh tuổi Thìn vẫn có rất nhiều quý nhân đi theo và giúp đỡ họ mọi lúc mọi nơi.

Cuộc sống tuổi Thìn liên tục có nhiều thay đổi bất ngờ, đặc biệt vào 3 tháng tới đây, họ sẽ đón nhận nhiều cơ hội tốt có thể thay đổi cả cuộc đời, miễn là tuổi Thìn biết tận dụng cơ hội thì mọi khó khăn không còn là vấn đề. Trong giai đoạn này, bất kể tuổi Thìn muốn làm gì hãy mạnh dạn phát triển, cánh cửa thành công đang mở ra và bạn chỉ cần bước qua đón nhận những điều tốt đẹp nhất là được.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm


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