15 ngày tới, 3 con giáp có phúc lộc vô biên, tình duyên nở rộ và mọi sự đều hanh thông đến không ngờ

12 con giáp tử vi 19/10/2021 20:52

Thời gian tới đây, 3 con giáp này có tài lộc, tình duyên khởi sắc, mọi sự đều hanh thông, xuôi thuận đến không ngờ. Bây giờ chỉ cần cố gắng và chăm chỉ thì những may mắn này đôi khi lại đến sớm với bạn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp vui nhộn, hài hước như những chú khỉ vậy. Không những thế, con giáp này còn được biết đến với bản tính kiên trì. Khi quyết định làm việc gì, họ đều cố gắng làm đến cùng. Khi yêu ai, họ đối xử chân thành, chung thủy với người đó. Thời gian gần đây, con giáp tuổi này gặp không ít những chuyện không như ý. Tài lộc tổng thể của họ không cao. Dù họ có cố gắng nhưng mọi chuyện vẫn không được như ý. 

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15 ngày tới đây, con giáp này gặp nhiều duyên may trong sự nghiệp. Không những thế, người tuổi Thân cồn gặp duyên may trong sự nghiệp. Người còn độc thân sẽ quen biết với người phụ hợp với bản thân mình qua mai mối. Trong khi đó, những người đang yêu sẽ tiếp tục tận hưởng chuyện tình cảm ngọt ngào.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con hổ được biết đến với tài năng, tư duy nhanh nhạy, hành động mạnh mẽ và hết sức tốt bụng. Họ có đầu óc tổ chức và cũng có hoài bão lớn lao, cao cả. Người sinh năm nay rất tích cực và tràn đầy nhiệt huyết trong công việc.

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15 ngày tới đây, người tuổi Dần sẽ có tài lộc dồi dào, ngân khố dư dôi. Họ có cơ hội thể hiện tham vọng của bản thân và có nhiều bước tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Trong tháng này, những người còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ và quen biết với nửa kia một cách tình cờ. Những người đã có đôi có cặp thì sau những mâu thuẫn, giận hờn, cả hai yêu thương và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Chuyện tình cảm xuôi thuận giúp người tuổi Dần có động lực để thành công hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp khá ngay thẳng, thật thà. Họ không thích cuộc sống tầm thường và luôn có tham vọng vươn xa, bay cao hơn trong sự nghiệp. Trong 15 ngày tới đây, người tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh nên chuyện tình duyên cũng ngọt ngào hơn trước.

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Người tuổi này nếu còn độc thân thì sẽ được người khác giới tán tỉnh, có duyên nắm tay người trong mộng. Những người mới chia tay nhau cũng có thời gian để suy ngẫm về chuyện tình cảm của mình và từ đó quay về bên nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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