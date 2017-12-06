Phụ nữ khôn ngoan nắm chắc trong tay 5 tuyệt chiêu chiều chồng này

Đó là chiêu thức cấm có sai từ xưa đến nay bởi người ta thường ví, “con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”. Chị em chúng mình muốn giữ lửa trong gia đình thì nên là người biết nấu ăn. Nếu bạn nấu ăn bằng cả tình yêu dành cho chồng và các con, chắc chắn anh ấy sẽ cảm nhận được tình cảm ấy và sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình hơn.

Người ta nói chiều chồng quá sẽ hóa hư, thế nhưng nếu bạn khéo léo trong cách chiều thì bạn sẽ khiến anh ấy cảm thấy là người đàn ông hạnh phúc nhất. Đàn ông luôn muốn mình là người chở che cho mái ấm gia đình, vì thế những lời khen ngợi của vợ sẽ là động lực giúp họ phấn đấu hơn trong cuộc sống.

Khi được vợ khen ngợi, họ sẽ cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc vì những điều đạt được và khi ấy họ sẽ trân trọng hạnh phúc ở hiện tại và chẳng phải tìm kiếm ở nơi nào xa xôi.

3. Quyến rũ trong chuyện “chăn gối”

Chuyện “chăn gối” là điều không thể thiếu nếu bạn muốn duy trì “lửa” trong tình cảm vợ chồng. Là người phụ nữ thông minh, sẽ luôn thay đổi và tìm cách quyến rũ chồng ngay cả trên giường, những điều mới mẻ sẽ khiến anh ấy hứng thú và muốn bên bạn mãi mãi.

Không nên để chồng cảm thấy “chuyện ấy” không thoải mái và nhàm chán, khi đó anh ta sẽ “thèm của lạ” cho nên bạn cần làm mới bản thân. Đàn ông có vợ đẹp lại giỏi chuyện “chăn gối” thì sẽ chẳng còn tâm trí mà tơ tưởng đến chuyện “ăn vụng” đâu.

4. Chăm chút cho sắc đẹp và sức khỏe của bản thân

Chiều chồng không phải chỉ là dành hết mọi thứ tốt nhất cho chồng mà bỏ quên bản thân bạn nhé! Đàn ông vốn yêu bằng mắt, khi chung sống với nhau trong một thời gian dài, họ sẽ cảm thấy nhàm chán với hình ảnh hiện tại của bạn, vì thế phụ nữ khôn khéo sẽ ý thức được điều này và chăm sóc đến vẻ đẹp của bản thân hơn.

Bên cạnh đó, để chăm sóc cho chồng và cho con tốt nhất thì người phụ nữ cần có sức khỏe tốt. Đừng vì quá ham công việc mà quên đi sức khỏe của mình, để bản thân có giây phút nghỉ ngơi thư thái là điều bạn nên làm.

5. Thường xuyên tâm sự và chia sẻ với chồng

Là vợ chồng, chuyện thấu hiểu nhau là điều cần có để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu cả hai có điều không hài lòng về nhau, bạn nên ngồi lại và chia sẻ thẳng thắn để tìm ra cách giải quyết triệt để.

Nếu làm được điều đó, tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Bạn có biết nguyên nhân chủ yếu khiến người đàn ông ngoại tình đó là do bất đồng quan điểm với vợ. Những cuộc cãi vã xảy ra dẫn đến chiến tranh lạnh và kéo dài sẽ đẩy người đàn ông đến với những cuộc vui bên ngoài.