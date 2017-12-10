Những lời nói 'mật ngọt chết ruồi' của đàn ông phụ nữ chớ dại tin

Yêu - Hôn nhân 10/12/2017 13:05

Đàn ông khi muốn chinh phục bạn thường dùng những lời “mật ngọt” gây tan chảy trái tim bao phụ nữ. Thế nhưng phụ nữ chớ dại mà tin nếu không muốn ân hận một đời.

Suốt kiếp, suốt đời này anh sẽ chỉ yêu mình em

Khi yêu đàn ông bao giờ cũng hứa này hứa nọ về sự chung thủy, chỉ yêu một mình bạn. Thế nhưng đấy là lúc đang yêu, lúc họ muốn chinh phục bạn và tình yêu đang mặn nồng. Hơn cả chúng ta đều biết rõ chẳng có cái gì là mãi mãi, nhất là khi tình yêu không còn thì những lời hứa của đàn ông cũng “không cánh mà bay”, chẳng còn chút giá trị nào. Vì vậy bạn đừng nên tin những lời hứa suông của đàn ông mà hãy coi đó là gia vị cho tình yêu.

Em à anh không quan trọng vẻ bề ngoài của em mà anh yêu chính con người em

Khi đang yêu đàn ông sẽ không bao giờ chê bai ngoại hình của người yêu, càng không nói về vấn đề ngoại hình trước mặt bạn. Bởi lúc này họ hiểu rằng nếu đánh giá thật lòng có thể sẽ đánh mất bạn. Thế nhưng đàn ông khi ở cạnh nhau sẽ đưa vấn đề ngoại hình, nhan sắc của người yêu ra bàn luận. Bởi vậy người ta mới nói “đàn ông yêu bằng mắt”. Họ luôn hãnh diện nếu có một người yêu, người vợ xinh đẹp, thân hình quyến rũ, cân đối. Vì thế nếu nghe được đàn ông nói rằng không quan trọng bề ngoài của bạn thì bạn chớ vội tin 100% mà hãy dành thời gian chăm chút cho bản thân thật tốt để luôn luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt một nửa yêu thương.

Những lời nói 'mật ngọt chết ruồi' của đàn ông phụ nữ chớ dại tin - Ảnh 1
Nếu nghe được đàn ông nói rằng không quan trọng bề ngoài của bạn thì bạn chớ vội tin 100% - Ảnh minh họa: Internet

Quá khứ là quá khứ nên anh không quan tâm tới điều đó của em

Đừng vội tin khi đàn ông nói điều này. Bất cứ người đàn ông nào cũng ám ảnh về quá khứ của bạn gái, nhất là vấn đề người yêu cũ của bạn gái ra sao. Thế nên đừng dại mà kể lể hết những quá khứ của mình cho anh ấy nghê. Bởi biết đâu có lúc giận dỗi, cãi vã anh ấy sẽ mang quá khứ ra đay nghiến bạn thì sao?

Em muốn gì anh cũng thực hiện hết

Nghe thì có vẻ tuyệt vời và hoàn mỹ làm sao. Thế nhưng thử nghĩ mà xem có anh chàng nào thực hiện được tất cả những gì bạn muốn hay không, nhất là khi những điều bạn muốn liên quan đến sở thích cá nhân hay quyền lợi riêng của anh ấy. Hơn nữa đàn ông cũng là con người nên anh ấy không phải là vạn năng, không thể thực hiện được mọi điều. Vì vậy khi nghe câu nói này bạn hãy bỏ ngoài tai và mỉm cười là tốt nhất bởi chẳng bao giờ lời nói đó của đàn ông thành hiện thực 100% cả.

Những lời nói 'mật ngọt chết ruồi' của đàn ông phụ nữ chớ dại tin - Ảnh 2
Khi nghe câu nói này bạn hãy bỏ ngoài tai và mỉm cười là tốt nhất bởi chẳng bao giờ lời nói đó của đàn ông thành hiện thực 100% cả - Ảnh minh họa: Internet

Anh yêu em, nhưng….

Nhưng ở đây có rất nhiều như “Anh yêu em nhưng anh chưa thể kết hôn vì sự nghiệp chưa ổn định” hay “Anh yêu em nhưng anh chưa sẵn sàng cho một cuộc sống mới”, “Anh yêu em nhưng anh chưa thể kết hôn ngay lúc này”… Sẽ có vô vàn lý do đàn ông đưa ra nếu anh ấy chưa thực lòng yêu bạn. Bởi đàn ông thường yêu bằng lý trí và nếu yêu bạn thật lòng họ luôn muốn có bên ở bên cạnh, đặt bạn ở trung tâm chứ không bao giờ đưa ra lý do để trì hoãn hôn nhân.

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