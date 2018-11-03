Làm sao nuôi dưỡng hôn nhân hạnh phúc khi chồng thường che giấu bí mật riêng?

Đôi khi để chuyện đó mãi là bí mật thì sẽ tốt cho hạnh phúc của bạn. Tuy nhiên có nhiều cô vợ lại không thể không tò mò về những điều chồng cất giấu. Vậy thì, các đấng ông chồng thường muốn giữ bí mật những điều gì?

Nếu như muốn tìm hiểu điều bí mật của chồng , có lẽ phái đẹp chúng ta nên cân nhắc kỹ và khôn khéo biết rằng điều gì nên tìm hiểu, điều gì nên tôn trọng chàng. Bất kỳ ai cũng có quyền giữ lại cho mình những điều thầm kín.

Tuy đã là vợ chồng có nghĩa là đôi bên đã thật sự tin tưởng và gắn kết với nhau, nhưng điều này không có nghĩa là mỗi người không còn chút gì riêng tư của mình. Phụ nữ đa số lại là người hay suy nghĩ nhiều và đa nghi, thêm vào đó xung quanh chúng ta có không ít những tin tức về chuyện chồng ngoại tình với người quen biết qua mạng xã hội v.v… Những thứ này khiến các cô vợ càng lo lắng và muốn “nắm giữ” tất cả các hoạt động trên mạng của chồng.

Hãy đặt mình vào vị trí của anh ấy, cá nhân bạn cũng có trang mạng xã hội riêng và cho dù bạn luôn chung thủy thì chắc hẳn cũng cảm thấy khó chịu nếu chồng yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu cá nhân. Mạng ảo đúng là khó tránh nhiều cám dỗ và cạm bẫy nhưng trước hết bạn cần thể hiện niềm tin và sự tôn trọng đối với chàng.

Chuyện về “người cũ”

Đàn ông không bao giờ kể hết về "người cũ" - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều cặp vợ chồng luôn thắc mắc về “quá khứ” của nhau, thậm chí nếu giải quyết không khéo còn có thể dẫn đến hiểu lầm, nghi kị và rạn nứt tình cảm. Tuy chàng có thật sự yêu bạn và cũng sẵn sàng nói về “người cũ” nếu bạn hỏi đến, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Đàn ông đủ sáng suốt để biết rằng kể tất tần tật về những mối quan hệ trước đây của mình không hề có lợi cho hạnh phúc gia đình.

Cũng chính vì thế, là một người phụ nữ thông minh, bạn không nên “truy cùng đuổi tận” mọi chuyện lớn nhỏ về người cũ của chàng. Hãy nhớ rằng hiện tại bạn đã là người bạn đời danh chính ngôn thuận của chàng, “người cũ” cho dù có như thế nào cũng đã là quá khứ.

Nếu chàng không kể hết cho bạn nghe cũng không có nghĩa là chàng lừa dối hay còn tơ tưởng gì đến người xưa. Đơn giản là chàng hiểu rằng nếu kể quá chi tiết về quá khứ chỉ khiến bạn buồn phiền và dễ sinh lòng hoài nghi hơn.

Chàng thích âm thầm phấn đấu để cho bạn niềm vui bất ngờ lẫn sự ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Những cố gắng của chàng

Nghe có vẻ “ngược đời” khi nói rằng đàn ông đôi khi không muốn thể hiện rằng mình đang nỗ lực thế nào cho người bạn đời biết. Nhưng thực tế, không ít ông chồng thích âm thầm làm việc để tạo niềm vui và bất ngờ lớn cho người phụ nữ của mình hơn là “bật mí” trước về quá trình cố gắng của chàng.

Khi chàng đã có thành tựu nhất định và công khai cho bạn biết thì cảm giác tự tin và thành công của người đàn ông càng mạnh mẽ hơn. Chàng muốn được bạn khen ngợi, cảm kích trong niềm hân hoan đầy bất ngờ mà bấy lâu đã che giấu.

Làm sao nuôi dưỡng hôn nhân hạnh phúc mà vẫn tôn trọng bí mật của chồng?

Luôn tạo ra niềm vui, bất ngờ dành cho nhau

Bất kể là mỗi người có bí mật riêng đi chăng nữa thì nếu cả hai vẫn luôn tôn trọng, yêu thương, tin tưởng và dành cho nhau những điều thú vị thì hạnh phúc sẽ luôn vững bền.

Nếu như hai bạn có thói quen ăn cơm nhà thì thỉnh thoảng hãy “đổi gió” mời nhau đi ăn ở ngoài. Sau đó có thể là một buổi dạo phố, xem phim, vừa làm mới mẻ cuộc sống vừa tạo sự gắn kết với nhau.

Dành cho nhau những điều thú vị sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên duy trì sự giao tiếp cởi mở

Không phải “điều tra” mọi bí mật của nhau thì mới thấu hiểu và tin tưởng nhau. Ngược lại, mỗi người cần có một chút khoảng trời riêng của mình, đồng thời luôn giữ thói quen cùng trò chuyện, chia sẻ với nhau một cách chân thành, cởi mở.

Chính những khoảnh khắc giao tiếp này sẽ giúp hai vợ chồng hiểu được ưu khuyết điểm và cả những nguyện vọng của nhau. Từ đó, bạn không cần phải tìm hiểu mọi bí mật của chồng. Bởi vì bạn sẽ luôn cảm thấy được yêu thương và cũng hiểu người bạn đời của mình như thế nào.

Hãy là một người vợ biết lắng nghe nhẹ nhàng, ân cần - Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe cách nghĩ của đối phương

Một trong những bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc chính là học cách lắng nghe người bạn đời của mình. Trước khi bạn có ý định yêu cầu chàng phải cho bạn biết vấn đề gì đó thì hãy là người lắng nghe chân thành và bao dung.

Đôi khi, thái độ nhẹ nhàng và ân cần của bạn lại khiến chàng “tự giác” tâm tình những điều thầm kín mà không cần bạn phải mở lời hỏi trước. Như vậy, vừa thấu hiểu vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.