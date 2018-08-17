4 mẹo vặt cô dâu phải ghi nhớ khi về nhà chồng để hôn nhân hạnh phúc!

Không nên quá khách sáo mà cô dâu mới hãy coi gia đình chồng như chính gia đình mình mà yêu thương và biết quan tâm đến những thành viên khác. Lấy chồng rồi không chỉ sống chung với chồng mà còn là gia đình nhà chồng, là biết thêm họ hàng làng xóm.

Có không ít mẹo vặt cho cô dâu mới cưới khi về nhà chồng được chồng yêu thương, được lòng bố mẹ chồng. Nhưng dù có dùng mẹo gì trước khi về nhà chồng thì cô dâu mới vẫn nên ghi nhớ những mẹo dưới đây để cuộc sống gia đình yên ấm.

Mẹo giữ gìn hạnh phúc không ở đâu xa mà ở chính khả năng độc lập của cô dâu. Lấy chồng không có nghĩa là bạn ở nhà làm việc nhà, lo chuyện bếp núc để chồng nuôi.

Mẹo để cô dâu nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới với nhà chồng là luôn là chính bản thân mình, nhưng ở phiên bản tốt hơn. Ra ngoài hay về nhà hãy luôn nhớ chào hỏi, thỉnh thoảng dành thời gian sau bữa cơm gia đình để trò chuyện, giúp mọi người hiểu nhau hơn.

Nếu chồng đủ khả năng kinh tế để nuôi vợ và gia đình thì không có chuyện gì đáng nói. Tuy nhiên nếu chồng vẫn hàng ngày cố gắng kiếm tiền trong điều kiện khó khăn thì người vợ phải có trách nhiệm san sẻ về tài chính. Hơn nữa, tự chủ về tài chính giúp cho vợ có tiếng nói bình đẳng trong gia đình, không bị mang danh “ăn bám”.

Tự chủ về tài chính giúp cô dâu có tiếng nói bình đẳng hơn!

Cùng tham gia việc nhà

Cô dâu khi về nhà chồng chẳng cần mẹo gì phức tạp, chỉ cần chịu khó tham gia công việc bếp núc cùng mẹ chồng hay phụ giúp em chồng làm việc gia đình như rửa chén bát, giặt giũ, phơi phong thì đó đã là một nàng dâu tốt trong mắt bố mẹ chồng ngày nay.

Tuy nhiên, một mẹo để nàng dâu mới vẫn có thể hoàn thành tốt việc nhà mà không bị quá tải, đó là hãy nhờ chồng giúp đỡ một tay, cả hai cùng bảo ban nhau làm sẽ giúp cho công việc nhanh gọn và hiệu quả hơn. Qua đó, tình cảm vợ chồng cũng tăng lên và bố mẹ chồng hiểu rằng nàng dâu mới đã giúp con trai mình thay đổi tốt lên như thế nào.

Thử làm những mẹo dân gian trong ngày cưới

Ngoài cuộc sống hòa thuận mà nàng dâu mới cần phải cố gắng gìn giữ khi về nhà chồng thì dân gian cũng có một số mẹo vặt khác để chồng nghe lời. Cô dâu nên ghi nhớ những điều này trong ngày cưới để thực hiện giúp bản thân an tâm hơn bởi “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Tuy nhiên không nên vì mê tín mù quáng mà làm ảnh hưởng đến tâm lý của chồng và tạo áp lực cho chính bản thân trong ngày hạnh phúc lứa đôi.

Dưới đây là những mẹo khi về nhà chồng mà cô dâu nên thực hiện:

- Mẹo đầu tiên là cô dâu trên đường về nhà chồng nên đem theo kim và tiền rải dọc đường, đặc biệt là rải ở những nơi thường có tai nạn giao thông như ngã ba, ngã tư đường, khi đi qua cầu,... để tránh vong theo và giúp cho tài chính của vợ chồng sau này thuận lợi hơn.

- Mẹo thứ 2 đó là khi bước xuống xe hoa, cô dâu tay trái nắm tay chú rể, chân phải bước xuống xe. Khi đi qua cửa chính thì giẫm lên chân của chồng và cầm theo một chiếc khóa nhỏ, khi thấy mẹ chồng thì bấm lại để “khóa” mồm tránh thị phi.

Ngồi lên gối chồng trong phòng tân hôn để "át vía" chồng!

- Mẹo thứ 3 khi bước vào phòng tân hôn, cô dâu nên nhanh chóng ngồi lên gối chồng để “át vía” chồng, giúp cuộc sống sau này hòa thuận, chồng biết nhường nhịn vợ. Một cách khác là khi chú rể cởi áo vest, cô dâu nhanh chóng lấy áo đó đặt xuống dưới váy cưới của mình, khấn câu: “Nam mô phù hộ vợ chồng lứa đôi hạnh phúc” rồi đặt hoa cưới lên trên váy, lạy 3 lạy, treo áo vest của chồng lên móc là xong.

- Bên cạnh đó, mẹo cuối cùng là sau khi về nhà chồng, cô dâu hãy xắn tay vén áo rửa chén bát, sau đó đó dọng đũa 3 lần xuống đất và lấy chổi quét nhà, như vậy thì sau này bạn sẽ có tiếng nói trong gia đình nhà chồng nhé.

Tuy nhiên cần lưu ý, tất cả những mẹo dân gian này chỉ nên làm khi không ai biết bởi chẳng may có ai nhìn thấy là sẽ hỏng hoàn toàn nhé.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp những mẹo vặt cô dâu phải ghi nhớ khi về nhà chồng, để cầu chúc cho một cuộc sống mới an lành, hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân sau ngày cưới có hạnh phúc hay không còn phụ thuộc chính vào tình cảm và sự cố gắng vun đắp từ hai phía của hai vợ chồng. Vợ chồng biết bảo ban và nhường nhịn nhau sẽ duy trì được cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Do đó, dù cho có thực hiện mẹo nào thì mẹo duy nhất mà cô dâu mới cưới luôn cần ghi nhớ, đó là sống đúng đạo lý thì sẽ nhận được đền đáp xứng đáng. Hy vọng các chị em sẽ có được một đời sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc nhé!