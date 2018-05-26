Thư cha gửi con gái trước khi về nhà chồng: Đừng tin lời họ nói, chỉ nên nhìn điều họ làm vì con

Muốn sống thật hạnh phúc, con phải yêu bằng con tim nhưng cần dùng lý trí để phán xét mọi thứ, nhớ chưa con?

Ba là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy con từ lật, bò, rồi chập chững những bước đi đầu đời. Ba cũng là người chứng kiến con vấp ngã khi bước vào đời. Con hãy nhớ một điều ba luôn ở đằng sau con. Khi khó khăn hay mệt mỏi, chỉ cần con xoay người lại đã thấy ba đứng ở đó. Nếu một ngày người đàn ông đó làm con khóc, hãy tát thật mạnh vào mặt anh ta và trở về nói với ba một tiếng. Ba sẽ thay con dạy dỗ người đàn ông đó một trận ra trò. Lấy chồng rồi, con phải là một người trách nhiệm, bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet Con gái yêu của ba giờ đây đã đến tuổi lấy chồng. Con sắp có gia đình nhỏ của riêng mình, có một người đàn ông khác thay ba chăm sóc cho con. Sau này, con không còn nằm trong vòng tay che chở của ba mẹ nữa, ráng sống cho thật tốt. À mà không sống tốt cũng được, ba sẽ tha thứ tất cả những lỗi lầm con mắc phải, ba không cần một người con hoàn hảo, chỉ cần con hạnh phúc là được. Không cần phải chọn được một người chồng giàu có, chỉ cần người đàn ông đó luôn nỗ lực, cố gắng vì con là đủ. Đừng tin những lời họ nói, con hãy nhìn vào hành động để biết họ thương con đến dường nào.

Đàn ông nói ít, làm nhiều mới là người có bản lĩnh cáng đáng gia đình và chịu trách nhiệm cuộc đời của con. Khi cả hai đi ăn với nhau, con hãy để ý xem anh ta có đi trước mở cửa hay kéo ghế cho con ngồi hay không? Có đội nón bảo hiểm, đợi con ngồi ngay ngắn trên xe rồi mới phóng đi hay không? Có im lặng mỗi khi con khóc hay trách móc không? Có vì con mà làm việc lo cho tương lai của hai đứa hay không? Bởi vì một người đàn ông thương con thật sự mới làm những điều này. Hãy tìm cho mình một người đàn ông bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt là đừng khóc vì một người, đừng dùng nước mắt của mình níu chân một kẻ phản bội. Đàn ông một khi đã thay lòng đổi dạ, họ tàn nhẫn lắm. Hãy để ba là người duy nhất chứng kiến con khóc, đừng yếu đuối trước mặt ai cả. Ở ngoài kia, con cười nói sao cũng được, còn ở bên cạnh ba muốn khóc cứ khóc, không việc gì phải xấu hổ. Đừng để người khác phải xem thường khi con rơi nước mắt vì họ. Hãy là một người phụ nữ trưởng thành và mạnh mẽ, khóc khi hạnh phúc chứ đừng khóc vì một người tệ bạc.

Thời trẻ, con tiêu xài bao nhiêu cũng được, bởi hết rồi con còn có ba mẹ đứng sau lưng hỗ trợ. Còn bây giờ sắp có gia đình riêng của mình, con phải chi tiêu tiết kiệm một chút. Không phải chồng làm ra tiền, con xài bao nhiêu cứ xài. Con nên nhớ đừng đụng vào tiền của bất cứ người đàn ông nào khác, ngoài ba. Ba có thể cho con tất cả, kể cả mạng sống này. Nhưng người khác cho con, đến một ngày họ sẽ đòi lại tất cả, kể cả người chồng cùng chung sống dưới một mái nhà với con. Đàn ông luôn muốn một người vợ ở nhà chăm việc con cái, tảo tần sớm hôm. Nhưng họ cũng vô cùng khát khao một người vợ biết lo nghĩ, cùng họ kiếm tiền để xây dựng gia đình. Nếu họ nói thương con, chỉ muốn con ở nhà, đừng tin, hãy cố gắng giữ vững công việc của mình. Đàn ông vốn có lòng tự trọng cao, họ nói vậy để chứng minh bản lĩnh của mình thôi, chứ mấy ai chịu nuôi ai cả đời đâu. Đừng tin lời họ nói, hãy nhìn vào những gì họ làm vì con - Ảnh minh họa: Internet Khi lấy chồng, những lời thề non hẹn biển trên lễ đường, con cứ tạm quên đi, đừng tin đó là thật. Bởi lòng người là thứ dễ dàng đổi thay nhất trên đời này, huống hồ chi là lời nói gió bay. Khi đó, họ nói vì còn thương con, vì có mặt đông đủ bà con dòng họ ở đó. Đến khi không còn thương nữa, họ trở mặt, con sẽ không thể nào lường trước được. Đàn bà khôn ngoan, hãy tin vào những hành động của đàn ông, chứ đừng bị lời mật ngọt dụ dỗ. Muốn sống thật hạnh phúc, con phải yêu bằng con tim nhưng phải dùng lý trí để phán xét mọi thứ, con nhớ chưa? Từ nay sẽ có một người đàn ông khác sánh bước cùng con đi đến cuối đời, người đó không phải là ba. Không còn ba bên cạnh, hy vọng con sẽ thật sáng suốt, đừng nhõng nhẽo, đừng khóc mà hãy nở nụ cười thật mạnh mẽ.

Những nghiệp báo nếu vướng phải, vợ chồng có nguy cơ đổ vỡ, gia đình ly tán Muốn hôn nhân mãi hạnh phúc và mặn nồng, vợ chồng đừng dại vướng vào những nghiệp báo này kẻo gia đình ly tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-cha-gui-con-gai-truoc-khi-ve-nha-chong-dung-tin-loi-ho-noi-chi-nen-nhin-dieu-ho-lam-vi-con-284159.html