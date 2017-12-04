Đàn bà ly hôn hay mẹ đơn thân đang quẩn quanh trong nước mắt, xin đừng bỏ qua bài viết này

Yêu - Hôn nhân 04/12/2017 06:30

Đời đàn bà cũng đừng vì vài bận “người ta nói” mà làm khổ mình và con. Không ai bất hạnh thay ai, không ai gánh giúp ai được gì, thế thì cũng không cần phải sống đẹp vì ai khác

Đời đàn bà không cần sống đẹp cho người khác, sống đủ cho mình là được

Miệng lưỡi thiên hạ lắm ngỏ ngách, mà đời đàn bà cũng không ít truân chuyên. Một vừa lòng người, hai chiều dạ thiên hạ, không nổi đâu. Tháng năm sau này, đừng nhìn về thị phi thế gian làm gì, ta quản chẳng được. Họ nói ta tốt hôm nay, cũng không khiến ta hạnh phúc thêm vài bận. Họ nói ta tệ ngày mai càng không giúp ta bớt khổ đau đi chút ít. Thế thì bỏ ngoài tai hết đi, thị phi ồn ào rồi cũng chán chê mà im lìm. Đời đàn bà cũng đừng vì vài bận “người ta nói” mà làm khổ mình và con. Không ai bất hạnh thay ai, không ai gánh giúp ai được gì, thế thì cũng không cần phải sống đẹp vì ai khác. Đàn bà, vẫn là chỉ nên sống đủ cho mình là được, đòi hỏi làm gì kẻ lạ người dưng mong mình hạnh phúc. Vì đến tận cuối đời, thứ ta còn nhớ chỉ là liệu mình đã sống được ngày nào cho chính mình chưa mà thôi.

Đàn bà ly hôn hay mẹ đơn thân đang quẩn quanh trong nước mắt, xin đừng bỏ qua bài viết này - Ảnh 1
Không ai bất hạnh thay ai, không ai gánh giúp ai được gì, thế thì cũng không cần phải sống đẹp vì ai khác - Ảnh minh họa: Internet

Không nên thực dụng, nhưng nhất thiết phải thực tế

Đàn bà đến một lúc sẽ hiểu, một mình không đáng sợ, không có đàn ông không đáng sợ, nhưng không có tiền mới là vấn đề. Đàn bà không nên quá thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế. Đàn bà lấy chồng phải có tiền, đàn bà bỏ chồng hay nuôi con một mình lại càng phải có nhiều tiền. Tiền của mình, tiền do chính mình làm ra, chứ không phải là tiền của chồng, tiền của đàn ông. Đàn bà có thế nào cũng phải cố gắng có tiền, dù ít hay nhiều. Đàn bà có tiền để hưởng thụ khi muốn, phù phiếm khi cần, bảo vệ mình và con khi nên. Đàn ông rồi sẽ bỏ đi, đàn ông sẽ không thủy chung, chỉ có tiền là cho đàn bà sự an toàn tuyệt đối. Sẽ có lúc bạn hiểu, so với việc níu kéo một người đàn ông tệ, kiếm tiền vẫn là tốt hơn.

Làm điều mình muốn, chọn thứ mình thích, đừng để về sau phải nói “giá như”

Đàn bà từng qua một cánh cửa hôn nhân, đàn bà phải một mình bảo bọc con, tức là đã khổ đau không ít. Thế thì khi đã buông bỏ những điều không vui thì cũng là lúc nên làm điều mình muốn, chọn cuộc đời mình ao ước. Muốn gì cứ làm, thích gì cứ cố gắng có được, phải sống để không phải nói hai từ “giá như” muộn màng. Phải nỗ lực ra sao để về sau có thể tự hào nói với con rằng, mình không khi nào thấy hối hận. Đời đàn bà, quanh đi quẩn lại cũng chẳng nổi hai lần thanh xuân, đừng phung phí. Chẳng phải đã từng buồn đau không ít, giờ thì hãy sống vì mình, hạnh phúc vì con.

Đàn bà ly hôn hay mẹ đơn thân đang quẩn quanh trong nước mắt, xin đừng bỏ qua bài viết này - Ảnh 2
 Đời đàn bà, quanh đi quẩn lại cũng chẳng nổi hai lần thanh xuân, đừng phung phí - Ảnh minh họa: Internet

Còn con chính là con nửa cuộc đời còn lại

Đàn bà đi qua đổ vỡ đừng nghĩ mình là đã mất hết thảy. Quay lưng vẫn có gia đình, nhìn sang vẫn thấy con trẻ, thế thì vẫn là còn nửa cuộc đời phải sống đẹp. Một lần chọn sai không có nghĩa là cả đời bất hạnh. Một lần vấp ngã, cũng nào là đường trước mặt đều biến mất. Mệt thì nghỉ, rồi lại đi tiếp. Đường nào khó quá thì chọn đường khác. Đời đàn bà, đừng bỏ cuộc, thế nào cũng đừng bỏ cuộc. Vì có đi qua hết thảy thăng trầm, có từng sống vì mình và con, có lúc không cần đàn ông ở đời, bạn mới thấy đàn bà còn có thể mạnh mẽ và bản lĩnh nhường nào. Rồi sẽ qua hết thảy, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, hạnh phúc sẽ luôn ưu ái kẻ mưu cầu.

Đàn bà có va vấp thế nào, chỉ cần bình yên thôi đã là hạnh phúc

Đến một lúc, đàn bà sẽ hiểu phù phiếm ở đời, sa hoa mưu cầu cũng không bằng phút giây nghe tiếng con cười, hình ảnh mẹ cha khỏe mạnh. Đàn bà sống không phải cứ phải trọn vẹn một đời bên đàn ông mới là hoàn mỹ. Đàn bà có va vấp thế nào, chỉ cần bình yên thôi đã là hạnh phúc. Có thể yêu thì cứ yêu, có thể bên ai khác cũng đã là tốt. Nhưng nếu không thể, thì cứ chọn bình yên mà nối tiếp ngày sau. Qua hết thảy những bão tố ở đời, yên yên bình bình mà bên con, bên gia đình cũng là thứ hạnh phúc đáng để mưu cầu. 

Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh

Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh

Đàn ông không nên và cũng không thể là kim chỉ nam cho cuộc đời đàn bà. Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cái đầu tỉnh mà nắm chặt cuộc đời mình.

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Từ khóa:   đàn bà ly hôn mẹ đơn thân phụ nữ

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