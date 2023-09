Đàn bà ly hôn hay mẹ đơn thân đang quẩn quanh trong nước mắt, xin đừng bỏ qua bài viết này

Không nên thực dụng, nhưng nhất thiết phải thực tế

Đàn bà đến một lúc sẽ hiểu, một mình không đáng sợ, không có đàn ông không đáng sợ, nhưng không có tiền mới là vấn đề. Đàn bà không nên quá thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế. Đàn bà lấy chồng phải có tiền, đàn bà bỏ chồng hay nuôi con một mình lại càng phải có nhiều tiền. Tiền của mình, tiền do chính mình làm ra, chứ không phải là tiền của chồng, tiền của đàn ông. Đàn bà có thế nào cũng phải cố gắng có tiền, dù ít hay nhiều. Đàn bà có tiền để hưởng thụ khi muốn, phù phiếm khi cần, bảo vệ mình và con khi nên. Đàn ông rồi sẽ bỏ đi, đàn ông sẽ không thủy chung, chỉ có tiền là cho đàn bà sự an toàn tuyệt đối. Sẽ có lúc bạn hiểu, so với việc níu kéo một người đàn ông tệ, kiếm tiền vẫn là tốt hơn.