Đàn bà là phong thủy trong nhà cũng nhờ 3 khí chất này

Yêu - Hôn nhân 13/11/2017 06:29

Phong thủy của một gia đình hưng thịnh hay suy kiệt cũng nằm ở 3 khí chất của người phụ nữ.

Đàn bà hơn nhau không phải ở nhan sắc hay danh vọng, mà là ở khí chất. Khí chất lại gói gọn trong tính cách, hành xử và hành động. Gia đình có vui vầy, hạnh phúc cũng nhờ người phụ nữ biết nghĩ suy, khôn khéo trong từng lời ăn tiếng nói và hành vi mỗi  ngày.

Nội tâm lương thiện

Phụ nữ dù có qua bao thời đại thì nét đẹp trong tâm hồn họ vẫn là điều vĩnh cữu với thời gian. Đó là giàu lòng thiện lương, là hy sinh tận tụy và một lòng một dạ đến cùng. Với phụ nữ, một khi đã là vợ chính là nguyện một đời chăm lo cho gia đình, chồng con hết lòng. Và dù năm dài tháng rộng thế nào, đàn bà vẫn giữ trọn nét đẹp này, một chút cũng không vì khó khăn gian nan mà sứt mẻ.

Kinh Thi từng có đôi lời về người phụ nữ đẹp: “Khéo cười tươi, đôi mắt đẹp, trắng trong thuần khiết”. Ý nói rằng phụ nữ đẹp chính là không những có dung mạo xinh đẹp mà còn có lòng dạ thuần khiết thiện lương. Phụ nữ đẹp không chưa đủ, mà còn phải có lòng dạ sáng trong.

Phụ nữ có tâm lương thiện thường giàu bao dung, không soi xét hơn thua với người khác. Lòng trắc ẩn và nghĩ suy tốt đẹp của họ luôn thu phục lòng người và làm của cải xây đắp gia đình bền vững.

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Lòng trắc ẩn và nghĩ suy tốt đẹp của họ luôn thu phục lòng người và làm của cải xây đắp gia đình bền vững - Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc trang nhã, thanh lịch

Không phải cứ phải khoe da thịt thì người ta mới biết đó là phụ nữ đẹp. Phụ nữ đẹp luôn biết mặc thế nào để nhã nhặn và quyến rũ nhất dù không cần phải hở hang. Trang phục họ mặc cũng không nhất thiết phải thời thượng đắt tiền nhưng là đúng mục đich, đúng hoàn cảnh và thể hiện được nét đẹp mà họ muốn phô bày.

Cùng việc biết ăn mặc chính là cư xử và lời nói luôn nhẹ nhàng, rõ ràng và bình tĩnh. Chỉ cần thế này thì ai cũng nhìn được ở họ sự nể trọng chồng, lại giỏi giang biết dạy dỗ con đâu ra đó. Phụ nữ quan trọng không phải có chức tước gì ở đời mà khi về nhà có thể thể hiện khí chất của người vợ biết làm đẹp mặt chồng, thể hiện nề nếp vững vàng của gia đình.

Có tố chất của phụ nữ truyền thống

Đàn bà muốn hạnh phúc thì nhất định đừng quên đức hạnh của người phụ nữ. Đây là điều tiên quyết phải giữ gìn cho bằng được. Chỉ cần giữ đúng phẩm hạnh, lương tri thiện lương thì mới mong phúc đức một đời, con cháu thảo hiền.

Đàn bà là phong thủy trong nhà cũng nhờ 3 khí chất này - Ảnh 2
Chỉ cần giữ đúng phẩm hạnh, lương tri thiện lương thì mới mong phúc đức một đời, con cháu thảo hiền - Ảnh minh họa: Internet

Từng thời đại, năm tháng qua đi, thước đo đức hạnh ở phụ nữ cũng dần có những đổi thay nhất định. Phụ nữ ngày nay không phải cứ quanh quẩn ở nơi gốc bếp mới là giữ trọn phẩm hạnh. Phụ nữ bây giờ cũng đi làm, có công danh sự nghiệp không thua đàn ông. Nhưng quan trọng là thời đại nào, thay đổi ra sao thì phụ nữ vẫn  biết giữ gìn một lòng giữ gìn nếp nhà, vẫn là người vợ lo toan, người mẹ dạy dỗ con cái. Họ còn biết chăm lo chính mình, từ hình thể đến lời ăn tiếng nói, đoan trang, nết na. Họ giữ gìn mình không phải chỉ để tự hào về bản thân, mà còn để giữ chồng, giữ gia đạo vững vàng.

Muốn đánh giá một người phụ nữ của gia đình, đừng nhìn vào họ có địa vị gì, hay hơn thua ai ở đời, chỉ cần nhìn vào gia đình họ có hạnh phúc không. Và để biết một gia đình vững vàng hay lung lay, cũng hãy nên  nhìn vào người phụ nữ có khí chất đủ đầy không là sẽ rõ…

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Từ khóa:   khí chất phụ nữ phẩm chất phụ nữ Phụ nữ

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