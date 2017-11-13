Đàn bà khôn và 9 vũ khí mê hoặc khiến chồng yêu đến mê mẩn

Yêu - Hôn nhân 13/11/2017 07:23

Đàn bà muốn giữ đàn ông không chỉ hơn thua nhau ở nhan sắc mà còn là khôn ngoan biết đâu là vũ khí khiến chồng yêu đến mê mẩn một đời…

Nhân hậu

Đàn bà hơn nhau ở lòng dạ trong hay đục. Đàn bà có đẹp sắc nước hương trời mà tâm hồn héo úa thì vẫn chỉ là vô dụng trong mắt đàn ông. Đàn bà nhan sắc bình thường nhưng tâm sáng lại là của báu với chồng. Người đẹp thì sẽ có kẻ đẹp hơn, nhưng lương thiện nhân hậu thì không phải ai cũng giữ gìn được. Hãy là một người phụ nữ nổi bật với một trái tim nhân hậu, luôn biết thấu hiểu và cảm thông, trước sau đều hiểu lý lẽ. Có như thế thì dù có thua chân dài ngực khủng thì vẫn chiếm được vị trí số 1 trong lòng đàn ông đến suốt đời.

Tài năng

Phụ nữ đẹp thu hút ánh nhìn chốc lát của đàn ông. Nhưng phụ nữ tài năng sẽ khiến đàn ông nhìn hoài không chán. Phụ nữ nên biết đâu là điểm mạnh của mình để theo đuổi. Đàn ông luôn khó lòng rời mắt khỏi người phụ nữ theo đuổi đam mê của mình. Chính sự trau dồi tài năng và nỗ lực hoàn thiện mình luôn khiến đàn ông vừa thương vừa nể trọng phụ nữ. Không những thế, tài năng là bệ phóng cho thành công. Phụ nữ càng thành công càng dễ tìm kiếm người đàn ông xứng với mình.

Đàn bà khôn và 9 vũ khí mê hoặc khiến chồng yêu đến mê mẩn - Ảnh 1
Đàn bà hơn nhau ở lòng dạ trong hay đục - Ảnh minh họa: Internet

Tự tin

Phụ nữ xinh đẹp nhất chính là khi tự tin. Và phụ nữ xấu xí nhất chính là khi không thể khiến mình tự tin. Đàn bà không nhất thiết phải xinh đẹp hơn người mới có thể giữ chân được đàn ông. Chỉ cần tự tin là chính mình, luôn cười tươi đầy rực rỡ thì đàn ông nào lại không say đắm cho được. Quan trọng không phải là ai thấy bạn xinh đẹp, mà bạn phải thấy bạn xinh đẹp trước đã. Tự tin sẽ khiến phụ nữ xinh đẹp hơn, nhớ nhé!

Hiểu biết

Đàn ông luôn khó chối từ phụ nữ thông minh và có hiểu biết. Đơn giản vì đó là những kiểu phụ nữ luôn biết rõ mình là ai, đang ở đâu và muốn làm gì. Phụ nữ đôi khi không cần quá giỏi giang hay tinh ranh, chỉ cần đủ hiểu biết để khiến đàn ông thấy nể trọng, thấy thú vị là đủ. Cũng từ những hiểu biết của mình, phụ nữ dễ dàng có tiếng nói và vị thế với xã hội hơn. Do đó, đã là phụ nữ thì đừng nghĩ không phải nỗ lực, mà là luôn phải cố gắng, mỗi ngày đều phải hoàn thiện mình thật tốt.

Tự lập

Phụ nữ quyến rũ luôn biết cô ấy muốn gì và làm thế nào để có thứ mình muốn. Cô ấy không trông mong vào ai khác, chỉ dựa vào bản thân mình. Phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu, sa phải đợi chờ người khác bỏ tiền ra mua thứ họ muốn? Thích gì thì tự mua, muốn gì phải tự cố gắng, độc lập sẽ có lúc mỏi mệt nhưng đó sẽ là kiêu hãnh của đàn bà. Đàn ông nể phụ nữ độc lập và càng muốn chinh phục những cô nàng khó chiều này. Đơn giản vì đàn ông cũng hiểu, phụ nữ có độc lập có biết tôn trọng mình thì mới đủ sức yêu thương và bảo bọc người khác.

Đàn bà khôn và 9 vũ khí mê hoặc khiến chồng yêu đến mê mẩn - Ảnh 2
Đàn ông cũng hiểu, phụ nữ có độc lập có biết tôn trọng mình thì mới đủ sức yêu thương và bảo bọc người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nụ cười

Với phụ nữ, dù là ai thì luôn nổi bật nhất khi có nụ cười. Nụ cười của phụ  nữ không chỉ thể hiện niềm vui mà còn mang đến sức sống cho mọi người xung quanh. Do đó, hãy luôn giữ gìn nụ cười thật xinh đẹp và rực rỡ nhất nhé, vì bạn sẽ không biết có ai đang say đắm nụ cười của mình đâu!

Luôn biết yêu thương mình

Phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi biết yêu thương mình. Đơn giản vì phụ nữ biết trân trọng mình sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho bản thân. Từ những bộ cánh đẹp đẽ, đến việc chăm sóc da mặt, vóc dáng…tất thảy đều giúp họ xinh đẹp hơn. Đàn ông khi nhìn vào không chỉ ấn tượng bởi sắc đẹp mà họ biết ngay được rằng đây là người biết yêu thương mình. Mà phụ nữ biết trân trọng mình thì luôn khiến đàn ông muốn chinh phục, say mê khó rời.

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