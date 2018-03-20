Nhiều người vẫn tặc lưỡi khi vô tình bắt gặp chuyện ngoại tình xảy ra trong nhà của người khác: “Chồng vậy thì bỏ đi cho rồi”, “gặp tôi là không có chuyện níu kéo”… Với người ngoài cuộc thì dễ dàng nhưng chỉ ai từng trải qua mới thấm thía câu nói của người đời: “Bước tới mắc núi, bước lùi mắc sông”.

Chuyện ngoại tình với xã hội hiện đại không phải là chuyện mới. Đằng sau mỗi câu chuyện phản bội, người đau khổ và dằn vặt nhất chính là người phụ nữ. Đau đớn đến tận cùng, đi cũng dở mà ở cũng không xong.

Bình tĩnh hơn một chút, chị mới kể: “Chồng chị lại đi với gái em à. Chị khổ quá. Hôm nay ảnh về sau một tuần đi công tác. Chị vô tình thấy trong điện thoại anh rất nhiều hình ảnh thân mật với gái. Đây không phải lần đầu chị biết anh ăn vụng bên ngoài. Bao nhiêu lần chị muốn đi, anh ấy lại xin tha thứ. Chị cũng nghĩ vì con mà nín nhịn nhưng quá sức chịu đựng với chị rồi.”

Đi làm về tôi đã thấy chị hàng xóm ngồi khóc ngay bậc thềm. Trong nhà đèn điện tối om. Nhìn thấy tôi, chị vội lau dòng nước mắt. Đôi mắt chị đỏ hoe, đầy tuyệt vọng. Tôi kéo chị vào nhà. Chị bảo: “Chưa bao giờ chị thấy mình tuyệt vọng và muốn chết như lúc này. Chị thấy cuộc đời mình quá cay đắng”.

Muốn buông tay người chồng phản bội nhưng chị lại không nỡ khi nghĩ đến con - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo, bây giờ sống với chồng chỉ vì con. Chồng tuy là một người chồng tệ nhưng lại tốt với con. Cứ mỗi lần bắt gặp chồng đi gái, nỗi uất nghẹn trào dâng nhưng thấy chồng mỗi chiều lại quấn quýt, chơi đùa với con chị lại không nỡ tước đi niềm vui, hạnh phúc của con. Con chị mới học lớp ba, vẫn luôn tin mình có ba, có mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Chị là mẹ, chị không thể để con lớn lên với sự mặc cảm rằng mình thiếu vắng tình cảm của cha.

Chị là người hiền lành, hi sinh lo lắng cho chồng con. Chưa một lần tôi thấy chị cãi lời anh. Những bữa cơm nhà họ luôn rộn rã tiếng cười. Tôi không hề biết rằng, để giữ được mái ấm này chị đã phải chấp nhận bao thói hư, tật xấu của chồng. Anh vẫn làm tròn bổn phận người cha, người chồng nhưng lại có tật lăng nhăng. Mỗi lần đi công tác anh đều tìm đến gái. Bao nhiêu lần, chị quệt nước mắt tha thứ. Bao nhiêu lần anh hứa thay đổi nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ. Chị đau lắm, khổ tâm lắm nhưng còn con, chị biết làm thế nào đây?

Tôi chỉ biết ngồi im bên chị. Nghe chị kể mà cũng thấy đau lòng huống chi người trong cuộc. Người đàn bà như bị vây hãm trong một chiếc lồng. Nỗi đau vây bọc chị, sự hờn ghen tủi nhục cuốn lấy chị. Tự chị có thể thoát ra được nhưng vì con chị vẫn cố chịu đựng, cố chấp nhận cho con tròn hạnh phúc.

Nhiều người phụ nữ bị mắc kẹt trong chính cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ở trên đời, bao nhiêu người sống với chồng tệ bạc, đầy tật xấu nhưng vẫn ở lại: Vì con, vì còn yêu, vì sĩ diện, vì họ hàng cha mẹ hai bên… Đàn bà có chồng tệ bạc khổ tâm một, có chồng ngoại tình khổ tâm gấp mười. Từ giây phút biết chồng phản bội, mọi hạnh phúc, mọi tin yêu như sụp đổ dưới chân. Buông bỏ người đầu ấp tay gối, dứt áo ra đi thật không dễ dàng.

Bước tới mắc núi, bước lùi mắc sông, nhiều người đàn bà vẫn đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Thương cho phận đàn bà, sinh ra đã gánh nhiều thiệt thòi, khi lấy chồng còn tủi nhục, cay đắng. Chỉ mong đàn bà mạnh mẽ, để bước qua giai đoạn khó khăn nhất trong hôn nhân của mình.