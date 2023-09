Thời gian sau, đã có tay nghề chồng tôi được tăng lương. Tôi cũng xin được một chân bán hàng, cuộc sống có phần ổn định hơn. Rồi chúng tôi có với nhau một bé trai giống anh như lột. Những buổi chiều đi làm về, tôi nấu ăn, chồng chơi đùa với con trước phòng trọ. Với tôi, có lẽ hạnh phúc chỉ cần đến thế. Không cần quá giàu sang, không cần quá sung túc chỉ cần vợ chồng, con cái được quây quần vui vẻ với tôi là đủ.

Dạo này chồng tăng ca thường xuyên, lại hay than mệt mỏi. Tôi cũng cố gắng mua nhiều thức ăn ngon về anh tẩm bổ. Anh viện lí do công ty anh đang chạy hợp đồng một số lượng hàng rất lớn để xuất khẩu nên anh sẽ tăng ca thường xuyên. Tăng ca đến mười một giờ đêm, có khi đi nguyên đêm không về. Sống với nhau bao nhiêu năm, chồng tôi chưa bao giờ nói dối nên tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì.