Đàn ông tìm những điều lớn lao, đàn bà cầu những điều nhỏ bé

Tâm sự gia đình 19/03/2018 11:06

Đàn ông không hề biết rằng, để làm một người đàn bà hạnh phúc thật dễ dàng. Bởi với đàn bà, điều gì xuất phát từ tâm của người đàn ông mình thương yêu cũng đều khiến họ cảm động đến rơi nước mắt.

Đàn ông từ xưa đến nay luôn được cho là người gánh vác những chuyện trọng đại, to lớn ở đời. Sức dài vai rộng, mục đích của cuộc đời họ luôn là sự nghiệp, công danh, phấn đấu kiếm được nhiều tiền, nhiều của cải. Nhưng với đàn bà thì ngược lại, dù sống trong giàu sang hay nghèo hèn thì điều làm họ hạnh phúc, hài lòng với cuộc đời là có một tổ ấm bình yên, một người đàn ông đủ yêu thương cho mình dựa vào…

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Đàn bà nào cũng mong những quan tâm nhỏ bé của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ thấy mình mệt mỏi, bất an bởi người đàn ông không hề biết vợ mình cần gì, muốn gì. Thậm chí người chồng còn vỗ ngực tự hào khi mang lại cho vợ cuộc sống đủ đầy. Họ biết đâu rằng, người vợ của mình đêm đêm vẫn nằm khóc ướt gối, vẫn cầu mong chồng mình những điều rất nhỏ bé xuất phát từ tâm.

Chị hẹn tôi cà phê. Quán mở nhạc nhẹ dìu dịu, chị nhấp ngụm cà phê đắng ngắt rồi nói với tôi mà như đang nói với chính mình: “Nhiều thứ ngỡ như là bình yên mà bên trong lại không phải thế”. Tôi nhìn chị phân vân, người đàn bà đẹp, sang trọng và vô cùng quyến rũ trước mặt mình hình như đang mang nhiều tâm sự. Mà với một người như chị có gì phải buồn. Trong khi người khác phải lăn lộn, đổ mồ hôi kiếm tiền thì chị lại có một cuộc sống đáng để bao người đàn bà ngưỡng mộ.

Chị tâm sự, cuộc đời này đâu có ai được trọn vẹn hoàn toàn đâu. Khác với hình ảnh sung sướng trong mắt mọi người, chị rất khổ tâm khi sống với chồng. Người ta bảo: “Người giàu cũng khóc”, chị thấy mình đúng như vậy. Lấy chồng thành đạt, chị phải chấp nhận chồng mình là người của công việc, của những chuyến công tác xa nhà dài ngày, của những lần tiếp khách say xỉn đến nửa đêm mới về. Vợ chồng chị ít gặp nhau, anh ấy về nhà ngủ vội, sáng ra lại xách cặp đi làm.

Đàn ông tìm những điều lớn lao, đàn bà cầu những điều nhỏ bé - Ảnh 2
Đàn bà đâu chỉ cần cuộc sống sang giàu? - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nói chị sung sướng, đi ăn nhà hàng mà không cần nhìn món ăn mắc hay rẻ nhưng với chị, ăn uống mà không có chồng bên cạnh thì có gì vui. Những bữa cơm thiếu vắng chồng, những lần đau ốm mỏi mệt cũng chỉ biết trào nước mắt. Chị có tham lam không khi cứ cầu mong những điều như thế từ chồng?

Đàn bà dù là ai đi nữa thì cũng luôn mưu cầu hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Ai cũng sẽ cảm động rưng rưng với một ly nước mát từ chồng khi đi làm về mỏi mệt, một chén cháo nóng khi cảm sốt bệnh tật, một vài câu hỏi han quan tâm… Đàn ông không hề biết rằng, để làm một người đàn bà hạnh phúc thật dễ dàng. Bởi với đàn bà, điều gì xuất phát từ tâm của người đàn ông mình thương yêu cũng điều khiến họ cảm động.

Đàn ông tìm những điều lớn lao, đàn bà cầu những điều nhỏ bé - Ảnh 3
Đàn ông không biết rằng, để khiến một người phụ nữ hạnh phúc thật ra rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông và đàn bà, mỗi người đều có một mục đích khác nhau cho cuộc đời mình. Nhưng khi lập gia đình, cả hai đều có điểm chung là gia đình, là mái ấm. Bất kể đàn ông kết hôn vì lí do gì, nhưng một khi đã nắm tay, cùng người đàn bà thề nguyền hạnh phúc thì họ phải ý thức vai trò và bổn phận của mình trong mái ấm này.

Đàn ông à, đàn bà đơn giản lắm! Người vợ sẽ vì những điều nhỏ bé chồng làm mà nguyện bên cạnh bất kể sóng gió, bão giông. Theo đuổi những điều lớn lao, nhưng đàn ông đừng mãi vô tâm với người bạn đời của mình.

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Bạn như yêu thêm lần nữa, lao vào tình yêu với người đàn ông nhỏ hơn mình vài tuổi. Anh ta thực ra thua xa chồng bạn về mọi thứ, công việc lại bấp bênh không ổn định. Nhưng bạn cần gì tiền khi đã có quá nhiều.

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