8 dấu hiệu báo trước hôn nhân không lâu bền

Yêu - Hôn nhân 24/11/2022 15:09

Đôi khi ngay từ sớm bạn đã có thể dự đoán một cuộc hôn nhân thất bại. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy hôn nhân không lâu bền.

1. Đối phương không quan tâm cảm xúc của bạn

Vợ/chồng bạn không ưu tiên cảm xúc của bạn. Cảm xúc và suy nghĩ của bạn thường bị xem nhẹ và gạt bỏ.

Bạn không bao giờ cảm thấy an toàn khi muốn bày tỏ bản thân. Bạn luôn cảm thấy mình không được lắng nghe.

2. Đối phương ngừng cố gắng tán tỉnh bạn

Đừng bao giờ ngừng tán tỉnh vợ/chồng của bạn. Cả hai phải luôn nỗ lực để khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn với nhau.

3. Bạn đối xử với đối phương như nơi trút giận

Đôi khi bạn cần biết giữ lại một số cảm xúc cho riêng mình.

Mặc dù bạn nên có thể tâm sự mọi chuyện với vợ/chồng mình, nhưng nếu bạn chỉ liên tục trút bỏ những tiêu cực với đối phương thì chắc chắn sẽ làm vợ/chồng bạn mệt mỏi.

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 Ảnh minh họa

4. Đối phương chỉ trích, hạ thấp bạn một cách tiêu cực

Phê bình trung thực và mang tính xây dựng là chìa khóa để trưởng thành và học hỏi, nhưng vợ chồng phải làm điều đó bằng tình yêu và sự tinh tế.

Nếu đối phương phê bình, chỉ trích bạn một cách tiêu cực, không mang tính xây dựng thì đó chắc chắn không phải dấu hiệu tốt.

5. Hai bạn không muốn đi chơi với nhau

Nếu không thích dành thời gian đi chơi cùng nhau thì điều gì khiến bạn nghĩ rằng hai bạn có thể sống cả đời với nhau?

6. Những mâu thuẫn của hai bạn không bao giờ được giải quyết

Hai vợ chồng bạn liên tục tranh cãi về những điều giống nhau hết lần này đến lần khác.

Bạn không bao giờ tìm được bình yên trong mối quan hệ vì không thể thỏa hiệp về bất cứ điều gì.

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 Ảnh minh họa

7. Bạn kìm hãm đối phương thực hiện mục tiêu và ước mơ

Hôn nhân không nên là trở ngại cho hai bạn đạt mục tiêu, ước mơ mình muốn.

Vợ chồng phải không ngừng thúc đẩy và động viên nhau đi tới thành công.

8. Bạn không hào hứng về tương lai

Bạn không có chút hào hứng với tương lai vì hiện tại đã quá khủng khiếp và mệt mỏi.

Nếu bạn thấy rằng bầu không khí hiện tại của hôn nhân không làm bạn hạnh phúc, thì rất có thể tương lai cũng sẽ như vậy.

(Theo Relrules)

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