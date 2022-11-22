Dùng nước lạnh sau khi làm chuyện ấy, sai lầm nhiều người mắc gây áp lực toàn bộ cơ thể

Chuyện vợ chồng 22/11/2022 11:42

Ngay sau khi “yêu”, nếu đột ngột nhận được sự kích thích từ nước lạnh, huyết quản của da sẽ co lại từ từ, làm cho phần lớn lượng máu chảy về tim, tăng thêm gánh nặng cho tim.

Sau khi kết thúc mỗi cuộc “yêu”, toàn cơ thể thường ra nhiều mồ hôi gây cảm giác nóng bức muốn tắm và rất khát nước. Vì vậy, rất nhiều người đã uống và tắm nước lạnh ngay để giải nhiệt cho cơ thể mà không ngờ được việc đó đã gây hại cho cơ thể mình.

Dùng nước lạnh sau khi làm chuyện ấy, sai lầm nhiều người mắc gây áp lực toàn bộ cơ thể - Ảnh 1
Khi “yêu” phải tiêu hao thể lực và mất mồ hôi làm cho cả hai thấy khát nước - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình sinh hoạt tình dục, biểu hiện hưng phấn khiến toàn thân có thay đổi như: hô hấp, tim đập nhanh, huyết quản toàn thân giãn nở, huyết áp tăng cao, da dẻ hồng hào, lỗ chân lông mở rộng, ra nhiều mồ hôi và cảm thấy nóng. Thêm vào trong khi “yêu” phải tiêu hao thể lực và mất mồ hôi làm cho cả hai thấy khát nước. Khi đó, ai cũng muốn uống nước lạnh cho mát. Cũng có người còn chưa tỉnh táo trở lại đã đi dùng nước lạnh rửa. Như vậy không tốt cho sức khỏe.

Trong khi “yêu”, huyết quản trên da của toàn thân ứ máu, giãn nở cao độ, lỗ chân lông tuyến mồ hôi đều đang ở trạng thái bài tiết mồ hôi ra ngoài. Ngay sau khi “yêu”, nếu đột ngột nhận được sự kích thích từ nước lạnh, huyết quản của da sẽ co lại từ từ, làm cho phần lớn lượng máu chảy về tim, tăng thêm gánh nặng cho tim.

Dùng nước lạnh sau khi làm chuyện ấy, sai lầm nhiều người mắc gây áp lực toàn bộ cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, do lỗ bài tiết mồ hôi đột ngột bị đóng lại, mồ hôi bị lưu lại trong cơ thể không thể phát huy được tác động điều tiết thân nhiệt của nó, thậm chí gây sốt. Hơn nữa, trong khi quan hệ tình dục, huyết quản đường ruột cũng giãn nở cao độ.

Sinh hoạt tình dục mới kết thúc, huyết quản của đường ruột dạ dày vẫn chưa trở lại bình thường, niêm mạc đường ruột dạ dày vẫn còn ở trạng thái ứ máu. Lúc đó, uống nhiều nước lạnh sẽ khiến niêm mạc ruột dạ dày đột ngột bị kích thích lạnh, đột ngột co lại, bị tổn thương ở một mức độ nhất định. Thậm chí bạn có thể bị cuộn dạ dày, đường ruột hoặc đau nhói ở đó. Đó là chưa kể đến việc tắm ngay bằng nước lạnh sẽ khiến toàn thân bị lạnh đột ngột dễ bị cảm ngay sau đó.

Vì vậy, trong và sau sinh hoạt tình dục, nếu khát có thể uống một chút nước ấm. Vào mùa hè, nếu muốn có thể uống nước mát sau 1 tiếng khi kết thúc cuộc “yêu”. Bởi lúc đó, tuần hoàn máu trong các cơ quan đã trở lại bình thường. Không nên tắm ngay sau khi “yêu”, kể cả tắm nước ấm. Nên đợi khoảng 1 tiếng sau hãy đi tắm.

Chồng phải tìm đọc truyện vợ chồng quan hệ vì lạ lẫm, bỡ ngỡ khi lần đầu làm chuyện ấy

Chồng phải tìm đọc truyện vợ chồng quan hệ vì lạ lẫm, bỡ ngỡ khi lần đầu làm chuyện ấy

Đêm tân hôn mà anh không biết phải làm sao, sợ xảy ra điều gì bất chắc vì nghe nói đã từng có người phải nhập viện sau sự cuồng nhiệt ấy. Vì thế, anh đã lên mạng đọc truyện vợ chồng quan hệ để có thêm kinh nghiệm thì mới dám thực hành.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện vợ chồng làm chuyện ấy vợ chồng quan hệ hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?