Dùng nước lạnh sau khi làm chuyện ấy, sai lầm nhiều người mắc gây áp lực toàn bộ cơ thể

Ngay sau khi “yêu”, nếu đột ngột nhận được sự kích thích từ nước lạnh, huyết quản của da sẽ co lại từ từ, làm cho phần lớn lượng máu chảy về tim, tăng thêm gánh nặng cho tim.

Sau khi kết thúc mỗi cuộc “yêu”, toàn cơ thể thường ra nhiều mồ hôi gây cảm giác nóng bức muốn tắm và rất khát nước. Vì vậy, rất nhiều người đã uống và tắm nước lạnh ngay để giải nhiệt cho cơ thể mà không ngờ được việc đó đã gây hại cho cơ thể mình. Khi “yêu” phải tiêu hao thể lực và mất mồ hôi làm cho cả hai thấy khát nước - Ảnh minh họa: Internet Trong quá trình sinh hoạt tình dục, biểu hiện hưng phấn khiến toàn thân có thay đổi như: hô hấp, tim đập nhanh, huyết quản toàn thân giãn nở, huyết áp tăng cao, da dẻ hồng hào, lỗ chân lông mở rộng, ra nhiều mồ hôi và cảm thấy nóng. Thêm vào trong khi “yêu” phải tiêu hao thể lực và mất mồ hôi làm cho cả hai thấy khát nước. Khi đó, ai cũng muốn uống nước lạnh cho mát. Cũng có người còn chưa tỉnh táo trở lại đã đi dùng nước lạnh rửa. Như vậy không tốt cho sức khỏe.

Trong khi “yêu”, huyết quản trên da của toàn thân ứ máu, giãn nở cao độ, lỗ chân lông tuyến mồ hôi đều đang ở trạng thái bài tiết mồ hôi ra ngoài. Ngay sau khi “yêu”, nếu đột ngột nhận được sự kích thích từ nước lạnh, huyết quản của da sẽ co lại từ từ, làm cho phần lớn lượng máu chảy về tim, tăng thêm gánh nặng cho tim. Ảnh minh họa: Internet Đồng thời, do lỗ bài tiết mồ hôi đột ngột bị đóng lại, mồ hôi bị lưu lại trong cơ thể không thể phát huy được tác động điều tiết thân nhiệt của nó, thậm chí gây sốt. Hơn nữa, trong khi quan hệ tình dục, huyết quản đường ruột cũng giãn nở cao độ.

Sinh hoạt tình dục mới kết thúc, huyết quản của đường ruột dạ dày vẫn chưa trở lại bình thường, niêm mạc đường ruột dạ dày vẫn còn ở trạng thái ứ máu. Lúc đó, uống nhiều nước lạnh sẽ khiến niêm mạc ruột dạ dày đột ngột bị kích thích lạnh, đột ngột co lại, bị tổn thương ở một mức độ nhất định. Thậm chí bạn có thể bị cuộn dạ dày, đường ruột hoặc đau nhói ở đó. Đó là chưa kể đến việc tắm ngay bằng nước lạnh sẽ khiến toàn thân bị lạnh đột ngột dễ bị cảm ngay sau đó. Vì vậy, trong và sau sinh hoạt tình dục, nếu khát có thể uống một chút nước ấm. Vào mùa hè, nếu muốn có thể uống nước mát sau 1 tiếng khi kết thúc cuộc “yêu”. Bởi lúc đó, tuần hoàn máu trong các cơ quan đã trở lại bình thường. Không nên tắm ngay sau khi “yêu”, kể cả tắm nước ấm. Nên đợi khoảng 1 tiếng sau hãy đi tắm.

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