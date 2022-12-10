5 vị trí nốt ruồi tố cáo đàn ông có thói trăng hoa đa tình nhất thế gian, chị em nên tránh xa ngay trước khi rơi vào 'bẫy tình'

Yêu - Hôn nhân 10/12/2022 20:31

Đàn ông có số đào hoa có đời sống tình cảm phong phú, dễ dàng chiếm được trái tim người khác nhưng tới mức trăng hoa, lăng nhăng không điểm dừng thì phụ nữ nên tránh xa. Nhất là loại đàn ông sở hữu những nốt ruồi ở vị trí dưới đây.

1. Nốt ruồi ở khóe miệng

Vị trí trên khóe miệng thật dễ dàng nhận biết, chị em phụ nữ đặc biệt quan tâm đến kiểu đàn ông có nốt ruồi như vậy. Họ là bậc thầy khua môi, múa mép tán tỉnh đối phương bằng những lời hoa mỹ, tâng bốc họ lên tận mây xanh. Chưa kể đến nhu cầu trong chuyện ấy của anh chàng có nốt ruồi trên khóe miệng rất cao.

Kiểu đàn ông này chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, lạnh lùng quay lưng sau khi chinh phục được phụ nữ để "săn tìm" người khác. Không chỉ bắt cá hai tay mà họ dùng "lưới để đánh cá", số lượng còn hơn chất lượng và không hề có tư tưởng nghiêm túc trong mối quan hệ.

5 vị trí nốt ruồi tố cáo đàn ông có thói trăng hoa đa tình nhất thế gian, chị em nên tránh xa ngay trước khi rơi vào 'bẫy tình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, lập gia đình cũng là cách họ che mắt thiên hạ, làm hài lòng cha mẹ. Nếu "chung thủy’ với một người thì cả cuộc đời ít nhất họ cũng phải qua vài lần cưới vợ. Hơn nữa, đàn ông có nốt ruồi quanh miệng thường hay khôn nhà dại chợ, vạ miệng và ít quan tâm đến cảm xúc của bạn đời.

2. Nốt ruồi ở môi trên

Đằng sau đàn ông có nốt ruồi trên khóe miệng là tướng đàn ông có nốt ruồi ở môi trên. Họ cũng có tài ăn nói, tán gẫu, khéo léo trong việc làm hài lòng phụ nữ. Tuy nhiên, những lời nói ấy chỉ có tính chất đùa cợt, sáo rỗng.

Sự chung thủy của kiểu đàn ông này chắc chắn không được đảm bảo vì dù họ có giữ mình thì cũng khó lòng tránh khỏi việc bị con gái theo đuổi. Anh chàng này không hề háo sắc, nhưng lăng nhăng lại thành bản tính, yêu thì nhiều mà hiếm khi xác định chung tình trọn vẹn với một người.

Đặc biệt, nếu người này còn sở hữu đôi môi dày thì đây đích thị là tướng mặt của một gã trai “siêu” đào hoa.

5 vị trí nốt ruồi tố cáo đàn ông có thói trăng hoa đa tình nhất thế gian, chị em nên tránh xa ngay trước khi rơi vào 'bẫy tình' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Nốt ruồi ở chóp mũi, cánh mũi, sống mũi

Người đàn ông có nốt ruồi ở chóp mũi thuộc tuýp người đào hoa, tán gái giỏi, đồng thời còn rất ga lăng, tiêu tiền hào phóng. Vì thế mà không lúc nào thiếu phụ nữ vây quanh. Hơn nữa, họ cũng có ngoại hình hút mắt, thích chinh phục, thích thể hiện bản thân.

 

Đàn ông có nốt ruồi ở sống mũi hoặc cánh mũi thường không làm chủ được cảm xúc, dễ bị cuốn hút bởi những người khác giới nên dễ bị cuốn vào những cuộc tình ngoài luồng bất đắc dĩ. Hơn nữa họ cũng hay bị lừa tình, lợi dụng. Ngoài ra, đàn ông có nốt ruồi ở sống mũi là người rất gia trưởng, khắt khe, đòi hỏi sự hoàn mĩ từ phía bạn đời.

 

Ngoài những tật xấu mà nốt ruồi trên mũi phản ánh như đa tình, quyến rũ, dục vọng cao thì đàn ông có nốt ruồi trên cánh mũi còn tiêu tiền phóng khoáng, không biết giữ của.


Và chiêu trò tán gái của hạng người này thì đạt mức "thượng thừa, cao thủ võ lâm". Nghiêm trọng hơn, những người này sẽ không ít lần lừa gạt đối phương để bồ bịch.

5 vị trí nốt ruồi tố cáo đàn ông có thói trăng hoa đa tình nhất thế gian, chị em nên tránh xa ngay trước khi rơi vào 'bẫy tình' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Nốt ruồi ở trên trán

Người đàn ông có nốt ruồi trên trán thường rất đa tình, đào hoa. Thời trẻ, họ thường bắt cá hai tay, mỗi mối tình chỉ duy trì được thời gian ngắn. 

Đến khi lập gia đình, cuộc sống hôn nhân rất chật vật, không hoà hợp nên hay buồn bã, chán chường mà lạc vào cuộc tình với người lạ, rất dễ phản bội vợ.

5 vị trí nốt ruồi tố cáo đàn ông có thói trăng hoa đa tình nhất thế gian, chị em nên tránh xa ngay trước khi rơi vào 'bẫy tình' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

5. Nốt ruồi ở xung quanh lông mày

Đàn ông có nốt ruồi ở xung quanh lông mày là người thông minh, tài giỏi, có chí tiến thủ nên đường công danh sự nghiệp vô cùng khởi sắc. Cũng vì thế mà họ luôn được cánh phụ nữ theo đuổi, bám riết.

 

Theo nhân tướng học, đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này thường trăng hoa, dễ mềm lòng trước phụ nữ đẹp.

5 vị trí nốt ruồi tố cáo đàn ông có thói trăng hoa đa tình nhất thế gian, chị em nên tránh xa ngay trước khi rơi vào 'bẫy tình' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo.

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