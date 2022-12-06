5 hành động khi ân ái "tố cáo" chàng yêu thật lòng, đã hết yêu hay chỉ lợi dụng bạn...

Yêu - Hôn nhân 06/12/2022 20:57

Cùng tìm hiểu, những dấu hiệu đàn ông thật lòng khi quan hệ.

Không bao giờ ép buộc bạn làm chuyện ấy 

Nếu một người đàn ông, chỉ đến với bạn vì mục đích thỏa mãn dục vọng. Trong đầu họ sẽ chỉ tồn tại, việc làm sao để lợi dụng quan hệ được với bạn nhiều nhất. Bạn mệt họ vẫn sẽ muốn quan hệ, bạn nói không muốn làm tình họ sẽ tìm lý do để ép bạn phải chiều họ…

Ngược lại, một người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ suy nghĩ đến cảm giác của bạn nhiều hơn. Khi bạn ốm, mệt mỏi, họ sẽ quan tâm đến sức khỏe của bạn thay vì được hưởng khoái lạc. Khi bạn nói không muốn làm chuyện ấy, cho dù họ phải “nhịn” quan hệ rất lâu cũng sẽ sẵn sàng chiều lòng bạn.

5 hành động khi ân ái 'tố cáo' chàng yêu thật lòng, đã hết yêu hay chỉ lợi dụng bạn... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không đánh đồng tình dục với tình yêu

Đàn ông thật lòng khi yêu thương bạn, sẽ không đánh đồng tình dục với tình yêu. Nếu kĩ năng giường chiếu của bạn còn kém cỏi, cũng không làm chàng buồn phiền mà còn giúp bạn, trong chuyện ấy nữa đấy.

Chàng muốn tìm cách cả hai cùng “sướng”

Đàn ông khi yêu thật lòng luôn muốn được nhìn ngắm người tình của mình chạm “đỉnh”. Bởi điều đó thể hiện phong độ của các anh trong chuyện giường chiếu, cũng thể hiện tình yêu của bản thân của họ.

Khi “yêu” hai cơ thể sẽ có nhiều sự đụng chạm, với phái nữ sẽ không tránh phải sự ngại ngần. Phụ nữ muốn làm tốt chuyện yêu nhưng có lúc lại sợ bị đánh giá là hư hỏng, hiểu biết nhiều vì đã từng trải… Vì thế, nếu yêu thật lòng khi làm “chuyện ấy” đàn ông sẽ biết cách cổ vũ, khen ngợi bạn tình để họ tự tin và thoải mái hơn.

5 hành động khi ân ái 'tố cáo' chàng yêu thật lòng, đã hết yêu hay chỉ lợi dụng bạn... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ngại dùng bao cao su

Chuyện ấy hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả là mang thai ngoài ý muốn. Đương nhiên khi lỡ dính bầu thì phụ nữ luôn là người thiệt thòi hơn. Người đàn ông yêu thật lòng và chân thành sẽ luôn muốn bảo vệ và biết suy nghĩ cho bạn tình.

Chàng sẽ sẵn sàng dùng bao cao su để giúp cả hai không bị dính bầu ngoài ý muốn và tránh được bệnh truyền nhiễm. Khi bạn muốn kết hôn, muốn mang thai thì chàng sẵn sàng thả phanh cùng bạn. Thậm chí còn tính ngày để quan hệ được đúng thời điểm trứng rụng để việc thụ thai được thuận lợi hơn.

Kết thúc bằng những nụ hôn

Nếu là người đàn ông yêu bạn thật lòng, anh ta sẽ vô cùng chú ý tới màn dạo đầu và cả kết thúc. Bắt đầu bằng một nụ hôn để lấy cảm hứng cho cả hai. Và kéo dài dư vị ân ái ngọt ngào cũng bằng nụ hôn cùng cái siết chặt ấm áp.

Khác với nam giới, phụ nữ cần thời gian để bắt nhịp cuộc yêu. Khúc dạo đầu khiến phụ nữ, sẽ lấy được cảm xúc khi ân ái hơn, tránh được việc, khô rát khi quan hệ. Nắm bắt được điều này, đàn ông khi yêu thương người tình của mình chân thành. Sẽ giúp phụ nữ của họ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc yêu tốt nhất.

Khi 'yêu' mạnh dạn thốt 5 câu 'gợi cảm' này, đảm bảo chàng sẽ phát điên vì bạn

Khi 'yêu' mạnh dạn thốt 5 câu 'gợi cảm' này, đảm bảo chàng sẽ phát điên vì bạn

Để tăng gia vị cho cuộc ân ái trong đêm tân hôn, hãy thêm vào những gợi cảm hoặc rên rỉ và hét to tên anh ấy.

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