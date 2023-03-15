Khi hai người nhắn tin, anh ấy luôn là người kết thúc. Dù đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng có thể nói lên rằng anh ấy luôn muốn nói chuyện cùng bạn, dù rằng phải dừng lại. Đây cũng thường là người không muốn để bạn đợi, nhưng sẽ kiên nhẫn khi chờ bạn. Vì yêu bạn sâu đậm nên anh ấy luôn nhẫn nại, vì bạn nhiều hơn.

Anh ấy là người chủ động nhắn tin trước

Tìm Hiểu Thêm

Một người đàn ông yêu bạn nhiều sẽ luôn chủ động nhắn tin cho bạn khi cả hai không ở bên nhau. Vì anh ấy luôn muốn biết bạn đang cảm thấy thế nào, có gặp phải chuyện gì hay không. Dù chỉ là những dòng tin nhắn hỏi han đơn giản, không tốn mấy thời gian nhưng chỉ khi yêu bạn sâu đậm đàn ông mới không bao giờ quên. Vì đàn ông chỉ chủ động nhắn tin khi muốn quan tâm bạn nhiều hơn, không muốn bạn thấy cô đơn khi không có họ bên cạnh.

Trả lời tin nhắn của bạn nhanh chóng

Chỉ cần là có thể trả lời thì anh ấy không bao giờ bỏ qua tin nhắn của bạn, thậm chí còn nhanh chóng nhắn lại. Điều này nói lên rằng anh ấy luôn mong chờ tin nhắn của bạn, cũng rất coi trọng những gì bạn nhắn. Anh ấy trả lời nhanh vì không muốn bạn đợi, cũng không muốn bạn thấy bất an. Đây là dấu hiệu đàn ông thương nhiều, luôn để ý đến từng điều nhỏ nhặt để giữ tình cảm của cả hai.



Đây là dấu hiệu đàn ông thương nhiều, luôn để ý đến từng điều nhỏ nhặt để giữ tình cảm của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Cài đặt chuông tin nhắn, cuộc gọi của bạn riêng biệt hơn người khác

Chỉ cần để ý, bạn sẽ thấy chuông tin nhắn, cuộc gọi từ bạn luôn khác so với người khác. Vì anh ấy muốn khi bạn gọi đến, anh ấy có thể đoán biết là bạn ngay qua âm báo. Điều này chứng tỏ rằng bạn luôn ở vị trí đặc biệt trong lòng anh ấy. Bạn là duy nhất, là người anh ấy trông chờ và cũng quý trọng nhất.

Không bao giờ cãi nhau qua tin nhắn

Một người đàn ông yêu bạn nhiều sẽ luôn cố gắng để giữ tình cảm của cả hai. Anh ấy sẽ không làm chuyện dễ làm rạn nứt tình cảm. Đặc biệt là khi cãi nhau, điều tối kỵ là không cãi qua tin nhắn. Anh ấy muốn gặp trực tiếp để giải quyết cùng bạn. Vì khi cãi qua tin nhắn, cả hai sẽ dễ mất kiểm soát, nói những lời tổn thương nhau, khiến bản thân hối hận về sau.



Thật ra, muốn biết đàn ông thương bạn nhiều hay ít, đều có thể nhìn vào những việc đơn giản hằng ngày của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, muốn biết đàn ông thương bạn nhiều hay ít, đều có thể nhìn vào những việc đơn giản hằng ngày của anh ấy. Nếu anh ấy yêu bạn, thì dù làm gì cũng hướng về phía bạn, nghĩ cho bạn. Nếu anh ấy đã không yêu bạn, thì chuyện gì cũng không nghĩ cho bạn đầu tiên, không thể kiên nhẫn vì bạn. Vì thế, bạn luôn có thể biết được mình được yêu và trân trọng hay không, chỉ cần tinh ý một chút là nhận ra ngay.