3 ngày liên tiếp (7/8-10/8), 3 con giáp được quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp từ đó đi lên không ngừng, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn

Chính Quan soi đường, người tuổi Tý hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Bạn khiến cho tất cả mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa.

3 ngày liên tiếp (7/8-10/8), vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và phòng giã gạo.

Đây là lúc bản mệnh cần tiếp tục đặt ra mục tiêu tiếp theo cho mình, chớ vội vàng bằng lòng với hiện tại. Bạn vốn là người có tài, vì thế càng là công việc khó khăn, thử thách thì khả năng của bạn lại càng được chứng minh.

Do đó, không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu thông minh nhanh trí, giỏi quan sát và phân tích. Họ dũng cảm tiến về phía trước, dám đương đầu với thử thách, có kỹ năng lãnh đạo và điều hành mạnh mẽ.

3 ngày liên tiếp (7/8-10/8), con giáp này sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Họ có thể giải quyết các vấn đề gặp phải trước đây. Người tuổi Dậu sẽ có thêm nhiều cơ hội và thử thách trong sự nghiệp, có những bước tiến và đột phá mới.

Ngoài ra, tài vận của con giáp này cũng rất tốt. Người tuổi này đầu tư có lời. Họ có thể kiếm nhiều tiền hơn thông qua tăng lương, thưởng hoặc các hình thức thu nhập khác.

Con giáp tuổi Dậu giỏi nắm bắt thời cơ, phát huy hết tài năng, nỗ lực hết mình, nhất định sẽ giành được nhiều cơ hội và thành công cho mình. Tuy vậy, con giáp này cần thận trọng trong đầu tư và quản lý tài chính, biết người biết ta.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng 3 ngày liên tiếp (7/8-10/8), người tuổi Sửu có vận trình khá tốt. Con giáp này chăm chỉ hơn trong sự nghiệp và có thể thu về thành tựu không nhỏ.

Con đường sự nghiệp của con giáp này khá rộng mở. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, mọi việc phát triển thuận lợi, hầu như không gặp khó khăn.

Tuổi Sửu có thể quản lý cuộc sống của mình, không để các vấn đề phát sinh làm khó, tinh thần luôn phấn chấn, lạc quan.

Cuộc sống của người tuổi Sửu được cải thiện theo hướng tích cực. Bản mệnh có thể gặt hái được nhiều thành công, gia tăng của cải, tạo sự ổn định tài chính.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo