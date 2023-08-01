Cuối tuần này (từ 5/8-6/8), 3 con giáp ăn nên làm ra, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc không cần lo lắng

Cuối tuần này (từ 5/8-6/8), vận may của tuổi Sửu sẽ lên "như diều gặp gió", nhất là ở khía cạnh mối quan hệ, tình cảm và gia đạo. Đây là thời điểm bạn sẽ có cơ hội mạnh tiếp xúc với bạn bè, đối tác mới để mở rộng con đường giao thiệp, làm ăn trong tương lai.

Về mặt tình duyên, nếu như bạn chưa thể quên người cũ thì đây cũng chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để "dứt áo quay lưng" và bắt đầu cho bản thân cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu những đối tác tiềm năng mới.

Những mối quan hệ mới trong giai đoạn này hứa hẹn sẽ giúp bạn cất cánh, vì vậy đừng ngại ngùng mà hãy đón nhận thật tích cực nhé.

Trong các mối quan hệ bạn bè cũng tương tự. Nếu có ai đó đối xử không tốt với bạn hoặc làm mất lòng tin của bạn, thì đây là thời điểm cần mạnh dạn bỏ họ lại phía sau và tiếp tục tiến về phía trước.

Tuổi Dần

Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Dần gặp nhiều điều may mắn trong hoạt động thi cử hoặc tuyển chọn. Hãy tự tin vào vốn kiến thức của mình để có thể phát huy hết năng lực, gây ấn tượng với giám khảo.

Với người đã có công việc ổn định, bản mệnh cũng gây ấn tượng với cấp trên bởi cách giải quyết vấn đề mới mẻ. Hãy mạnh dạn phát biểu quan điểm của mình, bạn không chỉ khẳng định được bản thân mà còn có thể giúp tập thể phát triển.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày thứ 2, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này (từ 5/8-6/8 là thời điểm cân bằng và bứt phá của người tuổi Tuất. Bản mệnh được dự báo sẽ có nhiều thay đổi tích cực tạo ra những bước ngoặt lớn trong tháng mới.

Vậy nên người tuổi Tuất cần nắm bắt tốt những cơ hội tới với mình, tạo nên những kết quả tích cực.

Cuối tuần này (từ 5/8-6/8) dù là công việc hay trong cuộc sống gia đình, người tuổi Tuất đều có cách giải quyết ổn thỏa.

Bản mệnh giỏi nhìn nhận vấn đề một cách công bằng và hợp lý, không chỉ được kính trọng, yêu mến trong các mối quan hệ xã hội mà bản mệnh còn có nhiều bước tiến, thành công ở nơi làm việc.

Chính những yếu tố này giúp người tuổi Tuất có thêm phước lành để đạt được thành tựu trong công việc.

Tuy có những dấu hiệu đáng mừng về con đường tài lộc nhưng người tuổi Tuất cũng không nên chủ quan. Càng những việc lớn bản mệnh càng cần chú ý lập kế hoạch kỹ lưỡng và tính toán cẩn thận trước khi thực hiện.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm