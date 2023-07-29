3 ngày liên tiếp (từ 7/8-10/8), 3 con giáp phúc khí dồi dào, vàng bạc đầy mình, may mắn đến liên tục, sự nghiệp phát triển một phát lên mây

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Hợi đôi khi nhìn có vẻ nhút nhát nhưng thực chất họ không phải là người rụt rè.

3 ngày liên tiếp (từ 7/8-10/8), con giáp tuổi Hợi không ngừng tìm kiếm những bước đột phá và có được những thành công bất ngờ.

Con giáp này luôn chủ động và nỗ lực để thực sự tìm ra hướng đi đúng trong sự nghiệp và cuộc sống.

Ngoài ra, những người này có tính cách tốt nên xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, được bạn bè giúp đỡ khi cần thiết. Điều này càng thúc đẩy cho sự nghiệp của họ tiến bộ nhanh hơn.

Tuổi Thân

Vốn mang số mệnh phú quý, người tuổi Thân thường tạo được sự nghiệp lớn và trở thành người giàu sang, phú quý. Họ cũng là người nổi bật với tính cách thông minh, nhanh nhạy và vui vẻ, lạc quan.

Vì thế dù phải đến môi trường mới thì con giáp này cũng dễ dàng làm quen với mọi việc và dần khẳng định được năng lực của mình.

3 ngày liên tiếp (từ 7/8-10/8), vận may sẽ liên tiếp đến với người tuổi Thân. Không những vậy, họ còn được Thần Tài chiếu mệnh nên có sự nghiệp thăng hoa, thu nhập tăng cao như vũ bão và chuyện tình cảm lúc nào cũng ngọt ngào, lãng mạn.

Với tuổi Thân còn độc thân, đây là cơ hội tốt để họ mở rộng các mối quan hệ của bản thân bằng cách tích cực tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cũ.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới hỗ trợ cho con giáp chăm chỉ này tìm việc làm suôn sẻ, có thêm công việc phụ ngoài giờ hành chính để cải thiện kỹ năng và kiếm tiền. Đây không phải ngày cho những bước tiến lớn, vì thế nên hãy làm từng bước nhỏ và an phận với công việc hiện tại.

Về đường tài vận, Tỵ có Thực Thần nâng đỡ nên khoản tiền bạc của bạn vẫn có dấu hiệu sinh sôi nảy nở chưa dừng lại. Ngày này bạn nên đầu tư vào việc ăn uống hoặc học hành của bản thân và gia đình, nó sẽ đem lại những kết quả không ngờ tới.

Vận trình tình duyên không như ý do Thủy khắc Hỏa. Bề ngoài êm ấm chưa chắc đã thực sự hạnh phúc, vì thế nên đừng vội phán xét người khác. Nữ tuổi Tỵ có thể mạnh mẽ trong mọi trường hợp, nhưng đến khi bị bệnh thì không nên cố gắng làm gì.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm