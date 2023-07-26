Đầu tuần sau (từ 31/7-2/8), 3 con giáp này không nhiều tiền nhưng vẫn sung sướng, sự nghiệp có quý nhân phù trợ, biết nắm cơ hội tương lai sẽ sáng sủa

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi có EQ cao và IQ cao hơn người. Người tuổi này có tài hùng biện tốt, sống chân thành, thực tế, chăm chỉ và làm mọi việc từng bước một.

Họ có ý chí mạnh mẽ và kiên nhẫn trong đạt được mục tiêu của mình. Con giáp này không dễ bỏ cuộc và có thể kiên trì đối mặt với những khó khăn.

Con giáp tuổi Hợi thường sở hữu trí thông minh sắc bén và tinh ý. Họ có khả năng nắm bắt thông tin nhanh chóng và hiểu biết sâu sắc về người khác.

Con giáp tuổi Hợi gần đây bị hung tinh chiếu, ảnh hưởng nhiều đến tài lộc, công việc khó suôn sẻ. Tuy vậy, họ không vì thế nản lòng, nhụt chí hay muốn bỏ cuộc.

Đầu tuần sau (từ 31/7-2/8), họ nắm bắt được cơ hội lớn, thu về nhiều của cải, biến mình thành người giàu có.

Vì thành công của con giáp tuổi Hợi bị tác động bởi nhiều yếu tố nên họ cần chuẩn bị kỹ hơn để vận may đến sớm hơn, nắm bắt cơ hội kịp thời mới có thể thành công và đạt được mục tiêu đề ra.

Tuổi Sửu

Đầu tuần sau (từ 31/7-2/8), Tam hội mang đến cho con giáp tuổi Sửu những cơ hội thấy rõ hơn sự liên hệ giữa bạn và mọi người xung quanh. Đừng ngại ngần bày tỏ cảm xúc của mình với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người yêu.

Nhờ Thiên Ấn đưa ra những chỉ dẫn mà con giáp tuổi Sửu sẽ cảm thấy rất vui nếu kịp thời nắm bắt cơ hội được trải nghiệm, mở mang hiểu biết. Hãy lắng nghe những gì mọi người nói nhiều hơn để tìm ra được thông tin mình cần.

Việc nhờ vả hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác là điều bản mệnh sẽ không phải nghĩ đến. Một điều bạn cần nhớ là tuyệt đối tránh đưa ra các quyết định hoặc hành động có mức độ rủi ro cao.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ là con giáp chăm chỉ, tỉ mỉ và cẩn thận, người tuổi Mùi còn được biết đến với tính cách thân thiện, tốt bụng và hoà đồng.

Cũng vì vậy mà đi đến đâu, con giáp này cũng dễ dàng làm quen với mọi người và được yêu mến. Khi gặp khó khăn, người tuổi Mùi thường không lo lắng quá nhiều. Họ giữ được sự bình tĩnh cần thiết và từ từ giải quyết mọi chuyện êm xuôi.

Đầu tuần sau (từ 31/7-2/8), vận khí của người tuổi Mùi sẽ ngày một tốt đẹp hơn, tài vận đại vượng, tài chính đại phát, thiên tài cũng khởi sắc mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, sự nghiệp của con giáp này cũng có những bước tiến đột phá, họ thu được nhiều thành công trong lĩnh vực mà bản thân theo đuổi.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.