Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cảm động ghi lại hình ảnh chú rể khóc nghẹn trong đám cưới khi hát tặng mẹ đang bệnh.

Đám cưới được xem là ngày trọng đại nhất đời đối với các cặp đôi. Trong ngày này, không khó bắt gặp cảnh cô dâu giàn giụa nước mắt, còn chuyện chú rể khóc trong đám cưới thì vô cùng hiếm thấy.

Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip xúc động ghi lại hình ảnh chú rể bật khóc gây xôn xao. Theo đó, vì mắc bệnh nặng nên người mẹ không thể xuất hiện, chung vui cùng con trai trong ngày cưới. Thương mẹ tảo tần cực khổ bao năm nuôi nấng mình, chú rể đã bật khóc, nghẹn ngào hát tặng mẹ trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Trong đoạn clip, chú rể chia sẻ: “Hôm nay con xin phép hát tặng mẹ 1 bài. Thưa quý vị, nếu quý vị ở đây trân trọng H. và xuống với H. ở đây rất mong quý vị cùng lắng nghe và cùng giữ im lặng. Khi mà lớn lên một chút đi ra ngoài, đi lao động, đi học thì mẹ mình nuôi mình ăn học mấy năm trời. Sau khi có cuộc sống ổn định một chút quay lại thì mẹ lại bệnh nặng. Không thể nói được điều gì, rất mong quý vị ở đây còn cha mẹ hãy thương lấy cha mẹ mình”.

Clip xúc động ghi lại hình ảnh chú rể khóc trong đám cưới khi nhắc về mẹ - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, chú rể đã mượn lời bài hát “Mẹ ơi” để gửi gắm tình cảm đến mẹ. Vì xúc động nên khi hát, chú rể thỉnh thoảng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. Không chỉ chú rể mà ngay cả những người khách có mặt trong đám cưới cũng nghẹn ngào, rưng rưng.

Chia sẻ của chú rể khiến nhiều người có mặt trong đám cưới không khỏi xúc động - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip xúc động này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dù chưa có nhiều thông tin về chú rể nhưng ai nấy đều hết lời khen ngợi sự hiếu thảo của anh và gửi lời chúc đến gia đình, hy vọng người mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lại.

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