Xúc động cảnh hàng chục người mặc đồ bảo hộ đưa tang cụ bà 98 tuổi ở Quảng Nam

Xã hội 11/08/2020 15:43

Giữa tâm dịch Covid-19, hàng chục người dân ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã trang bị đồ bảo hộ, đưa tiễn cụ bà 98 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng nay (11/8), người dân tại thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cùng nhau đưa tiễn cụ bà 98 tuổi ngụ trên địa bàn về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, bà cụ nói trên qua đời vì tuổi già, không liên quan đến dịch Covid-19.

Hiện tại, huyện Duy Xuyên có 25 ca nhiễm Covid-19, trong đó thị trấn Nam Phước ghi nhận 11 ca. Tuy vậy, bà con hàng xóm vẫn không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để đưa tiễn người quá cố.

dich covid-19
Giữa tâm dịch Covid-19, hàng chục người mặc đồ bảo hộ đưa tiễn cụ bà 98 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Người lao động

Để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, những người trong đoàn đưa tang được trang bị đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang che kín khắp người. Hình ảnh hàng chục người trong trang phục bảo hộ y tế khiêng quan tài qua những con dốc để đến nghĩa địa giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.

Tính đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 73 ca nhiễm Covid-19, trong đó 4 người đã qua đời trên nền bệnh nặng. 

Quảng Nam: Xót cảnh vợ mắc Covid-19 không thể về đưa tiễn chồng lần cuối

Quảng Nam: Xót cảnh vợ mắc Covid-19 không thể về đưa tiễn chồng lần cuối

Nhiễm Covid-19 tại bệnh viện, người vợ không thể về đưa tiễn chồng lần cuối khi chồng qua đời. Đây là trường hợp của bệnh nhân 730.

Xem thêm
Từ khóa:   chống dịch Covid-19 hình ảnh cảm động Quảng Nam

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản