Xúc động cảnh hàng chục người mặc đồ bảo hộ đưa tang cụ bà 98 tuổi ở Quảng Nam

Giữa tâm dịch Covid-19, hàng chục người dân ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã trang bị đồ bảo hộ, đưa tiễn cụ bà 98 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng nay (11/8), người dân tại thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cùng nhau đưa tiễn cụ bà 98 tuổi ngụ trên địa bàn về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, bà cụ nói trên qua đời vì tuổi già, không liên quan đến dịch Covid-19.

Hiện tại, huyện Duy Xuyên có 25 ca nhiễm Covid-19, trong đó thị trấn Nam Phước ghi nhận 11 ca. Tuy vậy, bà con hàng xóm vẫn không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để đưa tiễn người quá cố.

Giữa tâm dịch Covid-19, hàng chục người mặc đồ bảo hộ đưa tiễn cụ bà 98 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Người lao động

Để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, những người trong đoàn đưa tang được trang bị đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang che kín khắp người. Hình ảnh hàng chục người trong trang phục bảo hộ y tế khiêng quan tài qua những con dốc để đến nghĩa địa giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.

Tính đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 73 ca nhiễm Covid-19, trong đó 4 người đã qua đời trên nền bệnh nặng.

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