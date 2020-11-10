Xuất hiện với khuôn mặt xập xệ, miệng méo xệch, cô dâu 63 tuổi bị dân mạng so sánh với ‘búp bê lỗi’ 

Hình ảnh mới của cô dâu 63 tuổi lại bị dân mạng soi mói. Nhiều người cho rằng khuôn mặt của bà Thu Sao nhăn nhó, xập xệ nhiều so với trước đây.

Thời gian gần đây, chủ đề nhan sắc của cô dâu 63 tuổi được dân mạng đặc biệt quan tâm. Mỗi lần kéo căng da mặt, làm mũi, mắt, miệng... bà Thu Sao đều chia sẻ lên mạng xã hội và gây tranh cãi.

Nhan sắc của cô dâu 63 tuổi lại lần nữa gây xôn xao - Ảnh: Internet

Mới đây, cô dâu Cao Bằng lại tiếp tục khiến mọi người ngỡ ngàng với loạt ảnh chân dung. Điều được mọi người chú ý nhất là, dù ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, khuôn mặt bà Thu Sao vẫn lộ nhiều khuyết điểm như làn da nhăn nheo, đôi mắt vừa thâm vừa sâu, hai gò má cao, khuôn miệng méo xệch. Nhiều cư dân mạng cho rằng, khuôn mặt cô dâu 63 tuổi giống như “búp bê lỗi”.

Khuôn mặt của bà Thu Sao lộ vẻ nhăn nheo, miệng bị lệch - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhận về hàng nghìn bình luận trái chiều. Một số người cho rằng cô dâu Thu Sao đang lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và chịu biến chứng khiến khuôn mặt trở nên mất cân đối. Bên cạnh đó, không ít người lo lắng cho sức khỏe của bà, đồng thời hy vọng bà sẽ sớm ngày hồi phục, lấy lại khuôn mặt bình thường.

Nhiều người lo lắng cho sức khỏe của cô dâu Cao Bằng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số người bày tỏ sự ganh tỵ với chú rể Hoa Cương. Họ cho rằng chú rể 26 tuổi có số hưởng vì bà Thu Sao dù đã hơn 60 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung lại kinh doanh giỏi. Một bộ phận netizen cho rằng thay vì soi mói, chế giễu ngoại hình người khác, mọi người nên chúc phúc cho cặp đôi.

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