Sau va chạm với xe ben chở cát, hai vợ chồng ở Quảng Nam tử vong tại chỗ. Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 30/5, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai vợ chồng tử vong.

Theo đó, khoảng 10h50, ông B.Đ. (55 tuổi) điều khiển xe máy BKS 92S1-025.97 chở vợ tên H.H. (48 tuổi, cùng ở xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), lưu thông trên QL14B hướng Nam Giang đi TP. Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng - Ảnh: báo Người Lao động

Khi đến địa phận xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), xe máy của ông Đoan xảy ra va chạm với xe ben chở cát do ông N.V.E (52 tuổi, trú xã Đại Đồng) điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông Đoan và vợ tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Theo thông tin của báo Người Lao động, người nhà nạn nhân cho biết, hai vợ chồng ông Đoan tử nạn trên đường đến bệnh viện chăm con bị ốm. Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Sau vụ tai nạn thương tâm, người dân địa phương đã lập thùng quyên góp ủng hộ gia đình nạn nhân.

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