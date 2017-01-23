Ngay sau đó, người này đã đến gần và cứu đứa trẻ ra ngoài, người lao công cho biết khi được mang ra khỏi thùng rác, cơ thể của đứa bé rất yếu, đứa trẻ bị nhiễm lạnh và run rẩy liên tục.

Theo trang này đưa tin, vào hơn một tháng trước người công nhân quét rác ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ em phát ra từ trong thùng rác. Khi lại gần kiểm tra thì người này phát hiện một đứa trẻ sơ sinh được bọc bằng túi nilong nằm trong đó.

Sau đó, đứa bé được đưa đến một phòng khám gần đó để khiểm tra sức khỏe . Các bác sĩ cho biết, cậu bé nặng khoảng 3kg hoàn toàn khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì dù bị bỏ lại trong thùng rác một khoảng thời gian ngắn.

Ngay khi được bác sĩ xác nhận cậu bé khỏe mạnh, mọi người đã đăng thông tin để tìm kiếm mẹ của đứa bé. Vài ngày sau đó, một người phụ nữ đã tìm đến và xác nhận mình là mẹ của đứa trẻ. Khi được hỏi nguyên nhân vì sao lại vứt con mình trong thùng rác, người này cho biết cô nghĩ đứa trẻ đã bị chết lưu trong bụng của mình. Vì trong suốt một tháng trước khi được sinh ra, cậu bé không hề có bất cứ động tĩnh gì trong tử cung của người mẹ, bên cạnh đó khi mới sinh cậu bé không cất tiếng khóc như những đứa trẻ khác nên cô ấy nghĩ đứa bé đã chết và vứt xác vào thùng rác.

Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, người phụ nữ này là dân nhập cư cô đến Yên Đài từ năm 2014 để tìm kiếmt? việc làm vì không tìm được việc ở Hắc Long Giang và hôn nhân của cô cũng bị đổ vỡ nên cô muốn cùng con của mình kiếm tìm một vùng đất mới để có cuộc sống tốt hơn.

Khai báo với cảnh sát, người này cho biết cô đang sống với một đứa con 10 tuổi – con của cô và chồng trước. Còn đứa trẻ mới sinh là con của cô và bạn trai cũ, khi biết cô mang thai người này đã chia tay và cắt đứt mọi liên lạc. Trước đó, cô cũng đã có con chung, nhưng cô đã phải cho những đứa trẻ đi làm con nuôi của người khác vì không có đủ khả năng nuôi chúng.

Hiện nay, đứa trẻ đã được mẹ đón về nhà để chăm sóc. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện để người mẹ có việc làm chăm lo cho những đứa con của mình.