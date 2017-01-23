Xót xa đứa trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ vào túi nilong vứt trong thùng rác

Xã hội 23/01/2017 08:35

Một đứa trẻ sơ sinh bị gói lại trong túi nilong , vứt trong thùng rác đã được một công nhân quét rác phát hiện và cứu sống, theo SCMP.

Theo trang này đưa tin, vào hơn một tháng trước người công nhân quét rác ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ em phát ra từ trong thùng rác. Khi lại gần kiểm tra thì người này phát hiện một đứa trẻ sơ sinh được bọc bằng túi nilong nằm trong đó.

Ngay sau đó, người này đã đến gần và cứu đứa trẻ ra ngoài, người lao công cho biết khi được mang ra khỏi thùng rác, cơ thể của đứa bé rất yếu, đứa trẻ bị nhiễm lạnh và run rẩy liên tục.

Xót xa đứa trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ vào túi nilong vứt trong thùng rác - Ảnh 1
Đứa trẻ sơ sinh được công nhân vệ sinh phát hiện trong thùng rác. Ảnh: SCMP

Sau đó, đứa bé được đưa đến một phòng khám gần đó để khiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ  cho biết, cậu bé nặng khoảng 3kg hoàn toàn khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì dù bị bỏ lại trong thùng rác một khoảng thời gian ngắn.

Ngay khi được bác sĩ xác nhận cậu bé khỏe mạnh, mọi người đã đăng thông tin để tìm kiếm mẹ của đứa bé. Vài ngày sau đó, một người phụ nữ đã tìm đến và xác nhận mình là mẹ của đứa trẻ. Khi được hỏi nguyên nhân vì sao lại vứt con mình trong thùng rác, người này cho biết cô nghĩ đứa trẻ đã bị chết lưu trong bụng của mình. Vì trong suốt một tháng trước khi được sinh ra, cậu bé không hề có bất cứ động tĩnh gì trong tử cung của người mẹ, bên cạnh đó khi mới sinh cậu bé không cất tiếng khóc như những đứa trẻ khác nên cô ấy nghĩ đứa bé đã chết và vứt xác vào thùng rác.

Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, người phụ nữ này là dân nhập cư cô đến Yên Đài từ năm 2014 để tìm kiếmt? việc làm vì không tìm được việc ở Hắc Long Giang và hôn nhân của cô cũng bị đổ vỡ nên cô muốn cùng con của mình kiếm tìm một vùng đất mới để có cuộc sống tốt hơn.

Khai báo với cảnh sát, người này cho biết cô đang sống với một đứa con 10 tuổi – con của cô và chồng trước. Còn đứa trẻ mới sinh là con của cô và bạn trai cũ, khi biết cô mang thai người này đã chia tay và cắt đứt mọi liên lạc. Trước đó, cô cũng đã có con chung, nhưng cô đã phải cho những đứa trẻ đi làm con nuôi của người khác vì không có đủ khả năng nuôi chúng.

Hiện nay, đứa trẻ đã được mẹ đón về nhà để chăm sóc. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện để người mẹ có việc làm chăm lo cho những đứa con của mình.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày