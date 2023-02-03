Xót xa cuộc gọi cuối cùng của phi công Trần Ngọc Duy trước khi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Xã hội 03/02/2023 08:25

Trong tang lễ Thiếu tá Trần Ngọc Duy, con gái út 13 tháng tuổi vẫn chưa thể hiểu về sự ra đi đột ngột của người cha phi công.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong tang lễ Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy diễn ra chiều 2/2 tại quê nhà Thái Nguyên, ông Võ Tiến Dũng (60 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Thuận) bế cháu ngoại tên Cam, 13 tháng tuổi, lặng lẽ đứng từ xa. Đứa trẻ vui đùa hồn nhiên, chưa thể hiểu về sự ra đi đột ngột ở tuổi 31 của người cha phi công.

"Tôi vẫn chưa dám tin Duy đã hy sinh", ông Dũng nghẹn ngào nói. Hai ngày kể từ khi phi công Trần Ngọc Duy "về với bầu trời", ông chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. 

Nhớ lại chiều 31/1, gia đình ông Dũng nhận tin con rể gặp nạn trong lúc bay huấn luyện chiến đấu Su-22 tại sân bay Yên Bái. Thiếu úy Võ Hoàng Minh Phương (26 tuổi, vợ anh Duy) tức tốc đặt vé máy bay cho gia đình từ Ninh Thuận ra Hà Nội. Ông chỉ nghĩ con gặp nạn, đang được điều trị tại bệnh viện.

"Trên máy bay, Phương đọc báo, biết rằng máy bay Su-22 của Duy gặp sự cố bất ngờ trên không. Duy được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Chiếc Su-22 bị rơi, Duy hy sinh lúc 12h27. Tôi vô cùng đau xót, không muốn tiếp tục hành trình ra Bắc vì quá đau đớn", người đàn ông kể. 

Xót xa cuộc gọi cuối cùng của phi công Trần Ngọc Duy trước khi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ - Ảnh 1
Ông Võ Tiến Dũng, bố vợ Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy lặng lẽ bế cháu ngoại mới 13 tháng tuổi nhìn từ xa - Ảnh: Báo Dân Trí
Xót xa cuộc gọi cuối cùng của phi công Trần Ngọc Duy trước khi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ - Ảnh 2
Thiếu úy Minh Phương được đồng đội dìu đỡ trong khoảnh khắc tiễn đưa chồng - Ảnh: Báo Dân Trí

Gần 22h30 cùng ngày, chiếc xe 16 chỗ chở gia đình ông Dũng đến TP Yên Bái. Họ bày tỏ mong muốn được nhìn mặt anh Duy lần cuối trước khi nhập quan, nên được đồng đội của anh đón ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. 

0h tại khu nhà đại thể của bệnh viện, sương giá phủ dày đặc. Bên trong, nhiều chiến sĩ lặng lẽ chuẩn bị tang lễ cho đồng đội.

"Tối 30/1, Duy gọi điện video gặp vợ và hai con gái, sau bảo phải ngủ sớm để mai bay huấn luyện. Nhưng tôi không ngờ, đó là chuyến bay và cuộc gọi cuối cùng của con", ông Dũng tâm sự, nói hơn một tuần trước, cả gia đình cùng đón một cái Tết trọn vẹn khi vợ chồng con gái út lần đầu tiên về ngoại ăn Tết dài ngày. 

Ba năm trước, Thiếu úy Minh Phương theo chồng từ Ninh Thuận ra Trung đoàn Không quân 921 ở Yên Bái làm việc. Cuối năm 2022, họ dành dụm, mua căn nhà cạnh cơ quan rồi sửa sang. Sau khi ổn định, anh Duy lên kế hoạch đưa vợ con về quê ngoại đón Tết cùng bố mẹ. Mỗi lần về Ninh Thuận, anh chỉ kịp nán lại một, hai ngày. Nhưng Tết năm nay, kỳ nghỉ của anh kéo dài tận 10 ngày. Nhà cửa ngày thường vắng vẻ nay bỗng rộn ràng tiếng cười nói của con cháu, vợ chồng ông Dũng rất phấn khởi. 

"Duy kể đang ấp ủ nhiều dự định, hoài bão cho tương lai, nhưng giờ thì con không còn cơ hội thực hiện nữa", ông Dũng nói.

Xót xa cuộc gọi cuối cùng của phi công Trần Ngọc Duy trước khi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ - Ảnh 3
Thiếu úy Minh Phương đứng trước di ảnh chồng - Ảnh: Báo Dân Trí
Xót xa cuộc gọi cuối cùng của phi công Trần Ngọc Duy trước khi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ - Ảnh 4
Chiều 2/2, tại tổ dân phố 4 phường Quang Trung (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), đồng đội, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tang lễ Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: VTC News
Xót xa cuộc gọi cuối cùng của phi công Trần Ngọc Duy trước khi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ - Ảnh 5
Rất đông người thân, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến đưa tiễn Thiếu tá Trần Ngọc Duy về đất mẹ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, phi công Trần Ngọc Duy (31 tuổi) hy sinh trưa 31/1 trong lúc thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu tại sân bay Yên Bái. Trong lúc hạ cánh, máy bay Su-22 gặp nạn, anh được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Chiếc Su-22 sau đó bị rơi, anh Duy hy sinh.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy (SN 1992), nguyên quán xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; trú quán tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; hiện cư trú tại tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Phi công Duy là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy nhập ngũ tháng 9/2010, được đào tạo Sĩ quan lái máy bay quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân. Trong 13 năm phục vụ lực lượng, anh đã trải qua nhiều chức vụ, bay trên các loại máy bay, tích lũy tổng 725 giờ 25 phút bay.  Trong quá trình chiến đấu và công tác, phi công Trần Ngọc Duy được khen thưởng nhiều danh hiệu, được tăng quân hàm trước niên hạn từ cấp bậc Thượng úy lên Đại úy năm 2021.

Sáng 1/2, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm Thiếu tá trước thời hạn đối với anh Duy. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cũng truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh. Đến chiều cùng ngày, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho anh Duy.

Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối

Đau lòng phút tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy: Người vợ trẻ khóc ngất, mẹ ruột không thể ra nghĩa trang tiễn con lần cuối

Vào chiều ngày 2/2, người thân và đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim, Thái Nguyên. Sự ra đi đột ngột của Duy khiến cả gia đình bàng hoàng, đau xót, đặc biệt là mẹ và vợ của Duy.

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