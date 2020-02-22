Đang ngồi trên vỉa hè chờ xe khách về nhà người thân, cụ bà 73 tuổi gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong.

Mới đây, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết chiều 21/2, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một cụ bà tử vong.

Theo thông tin trên VOV, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, cụ bà T.T.V (73 tuổi, quê Lâm Đồng) ngồi trên lề đường đoạn qua phường Bình Hòa, thành phố Thuận An để đón xe khách về nhà người thân. Ngay lúc đó, một người đàn ông tên N.V.B (42 tuổi, quê An Giang) chạy xe máy từ TP.HCM về Bình Dương bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè tông vào bà cụ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cụ bà 73 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa cụ V. đi bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Được biết đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là khu vực xe khách thường hay dừng đón trả khách. Mỗi ngày có hàng chục khách đứng tại đây chờ xe đi đến các tỉnh Tây Nguyên.

Đi bộ trên vỉa hè bị xe ô tô tông chết

Trước đó, vào tháng 11/2019 tại Lâm Đồng cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn đau lòng tương tự. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 2/11, tài xế Hà Hồng Huynh (36 tuổi) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Trần Phú ra QL20.

Chiếc ô tô lao lên vỉa hè tông chết người đi đường - Ảnh: Internet

Khi đến đoạn qua ngã ba giao nhau giữa đường Trần Phú và QL20 thì ô tô đột ngột lao lên vỉa hè tông thẳng vào chị N.T.T.T (22 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh). Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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