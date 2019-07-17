Xót xa clip vợ gục khóc thảm thiết bên thi thể chồng bị xe tải cán tử vong

Xã hội 17/07/2019 18:44

Chứng kiến cảnh chồng qua đời sau tai nạn thương tâm, người vợ quá đau đớn, gục xuống ôm thi thể chồng khóc thảm thiết khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Hôm nay (17/7), trên QL14 đoạn qua thôn 2, xã Đắk Rla, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông khoảng 43 tuổi điều khiển xe máy chở theo vợ ngồi sau.

Khi đang di chuyển trên đường QL4, hướng từ thị trấn Đắk Mil về Buôn Mê Thuột, chiếc xe máy của người đàn ông nói trên bất ngờ ngã xuống đường.

Đúng lúc này, một xe tải chạy cùng chiều đi tới. Sự việc xảy ra quá nhanh nên tài xế không kịp xử lý dẫn đến cán qua người đàn ông tử vong, còn người vợ ngồi sau bị văng ra ngoài.

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 Toàn bộ vụ tai nạn thương tâm đã được camera an ninh của nhà dân bên đường ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến cảnh chồng qua đời sau khi bị xe tải cán qua, người vợ quá đau đớn, gục xuống ôm thi thể chồng khóc thảm thiết. Cảnh tượng đau lòng khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy xót xa. Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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Người phụ nữ khóc ngất bên thi thể chồng - Ảnh: Dân Việt

Cách đây ít ngày, tại Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong. Người thân của nạn nhân cũng đã khóc ngất khi chứng kiến sự việc. 

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 10/7, chị Thào Thị B. (SN 1989, trú tại bản Sau Cày, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trong lúc băng qua đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang đã bất ngờ bị xe tải do anh Phạm Văn Lượng (SN 1996, trú tại xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) điều khiển tông trực diện dẫn đến tử vong tại chỗ.

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Chồng khóc ngất bên thi thể vợ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: NSV

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chồng chị vừa đi từ Sơn La xuống thăm vợ và tận mắt chứng kiến vụ việc đau lòng. Nhìn cảnh người chồng khóc ngất bên thi thể vợ giữa trời mưa gió, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

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Từ khóa:   tai nạn kinh hoàng

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