Xót xa bé gái bị mẹ ruột bỏ đói, bố dượng hãm hiếp trong nhiều năm liền

Xã hội 01/02/2017 11:43

Một bé gái bị mẹ ruột và bố dượng giam giữ trong tủ quần áo để đánh đập, tra tấn tình dục suốt nhiều năm liền bởi mẹ và bố dượng, theo The Sun.

Cô bé được nhắc đến trong bàit? viết có tên là Lauren Kavanaugh, đã bị mẹ và cha dượng của mình giam giữ và tra tấn trong nhiều năm liên tục cách đây 15 năm. Kể từ lúc 3 tuổi, cô bé đã bị người mẹ ác độc giam giữ trong tủ quần áo rồi cùng với chồng sau của mình tra tấn cô bé.

Xót xa bé gái bị mẹ ruột bỏ đói, bố dượng hãm hiếp trong nhiều năm liền - Ảnh 1
Nơi Lauren bị nhốt trong suốt nhiều năm liền. Ảnh: The Sun

Theo báo cáo điều tra của cảnh sát, hai kẻ nhẫn tâm đó là Barbara Atkinson – mẹ của nạn nhân và Ray Atkinson - bố dượng của Lauren.Đôi tình nhân độc ác này giam giữ đứa trẻ và gọi Lauren là “bí mật nhỏ của mình”, họ để cho cô bé đi vệ sinh ngay tại chiếc tủ nhỏ. Hai người chỉ đem cô ra khỏi “nhà tù” khi muốn tra tấn và lạm dụng tình dục cô bé.

Xót xa bé gái bị mẹ ruột bỏ đói, bố dượng hãm hiếp trong nhiều năm liền - Ảnh 2
Barbara Atkinson, mẹ của Lauren. Ảnh: The Sun

Xót xa bé gái bị mẹ ruột bỏ đói, bố dượng hãm hiếp trong nhiều năm liền - Ảnh 3
Ray Atkinson - bố dượng của Lauren. Ảnh: The Sun

Tội ác của cặp tình nhân ác độc bị cảnh sát phát hiện khi họ vô tình tiết lộ cho một người hàng xóm biết về Lauren, và cũng chính người này đã báo cho cảnh sát biết về sự việc. Khi cảnh sát giải cứu cô bé khỏi căn nhà tù của mẹ mình ở Dallas, Texas, cô bé chỉ nặng hơn 8kg bằng với cân nặng của những đứa trẻ hai tuổi.

Khi thăm khám cho cô bé, bác sĩ cho biết cô bé bị suy dinh dưỡng nặng, phải gắn thêm một túi hậu môn giả ở phía sau để thay thế cho hậu môn thật bị tổn thương nặng nề. Vì cơ thể của cô quá gầy gò và bị suy dinh dưỡng nặng nề nên bác sĩ phải dùng những phương pháp đặc biệt mới có thể đưa thức ăn vào cơ thể của cô.

Xót xa bé gái bị mẹ ruột bỏ đói, bố dượng hãm hiếp trong nhiều năm liền - Ảnh 4
Lauren bị suy dinh dưỡng nặng sau khi được giải cứu. Ảnh: The Sun

Xót xa bé gái bị mẹ ruột bỏ đói, bố dượng hãm hiếp trong nhiều năm liền - Ảnh 5
Ngôi nhà ở Dallas, Texas nơi Lauren được giải cứu. Ảnh: The Sun

Sau 15 năm nhìn lại quá khứ Lauren cho biết trong suốt thời gian bị nhốt và lạm dụng tình dục, cô đã cố gắng tự tử hơn 30 lần nhưng không thành. Bên cạnh đó, Lauren còn cho biết: “Đôi khi suy nghĩ về quá khứ, tôi không thể nghe được những bài hát thuộc thể loại nhạc đồng quê. Vì ngày xưa khi tra tấn tôi, họ đã bật những bài hát này thật lớn để che lấp tiếng la hét của tôi. Mỗi khi nghe thấy những bài hát đó thì những cảnh tượng kinh khủng ngày xưa lại hiện ra trước mắt”.

Xót xa bé gái bị mẹ ruột bỏ đói, bố dượng hãm hiếp trong nhiều năm liền - Ảnh 6
Lauren kể lại sự việc sau 15 năm. Ảnh: The Sun

Một người bạn của Lauren cũng cho biết: “Nếu chúng ta đi đến một nơi có chiếc tủ quần áo, Lauren sẽ chạy thật nhanh vào nhà tắm, bật nước nóng để mình bị bỏng và nằm ngủ luôn trong đó. Nhiều năm qua, cô ấy đã phải vật lộn với rượu và ma túy trong nhiều năm gần đây”.

Mặc dù sự việc đã xảy ra cách đây 15 năm, nhưng nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh với người trong cuộc và những người chứng kiến sự việc. Trong thời gian xảy ra vụ án, nó đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Không ai có thể tin được một người mẹ lại có thể đối xử với chính con ruột của mình tàn nhẫn đến như vậy.

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