Theo thông tin từ Saostar, anh Bùi Kim Thông ngụ thôn 2, xã Vân Tranh, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) qua đời vì bị cảm. Lúc này, tỉnh Phú Thọ đang gánh chịu đợt mưa lũ nặng nề nên giao thông bị chia cắt, người nhà đành phải dùng bè tre đưa thi thể đi an táng.

Nhiều giờ qua, những bức ảnh ghi lại hình ảnh một nhóm người dùng bè tre chở thi thể người thân đi chôn cất khiến cư dân mạng vô cùng thương xót.

Trao đổi với báo chí, chủ tịch xã Vân Tranh cho biết gia đình anh Thông có đến 6 người con, chủ yếu làm nông nghiệp nên kinh tế không mấy khá giả. Vào ngày 21/7, gia đình muốn đưa anh đi an táng nhưng vì thời tiết khắc nghiệt, giao thông lại bị chia cắt nên chỉ có thể dùng bè tre làm phương tiện.

Người cha thất thần thắp hương cho đứa con mới 2 tuổi

Trong khi đó, nhiều người dân ở Yên Bái rơi vào cảnh tang thương khi người thân mất tích, qua đời trong trận lũ dữ.

Anh Lò Văn Dung (sinh năm 1974) là một trong những số phận đáng thương nhất tại bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chân (tỉnh Yên Bái). Trận lũ kinh hoàng đã khiến đứa con hai tuổi qua đời, còn vợ anh thì mất tích, bị đất đá chôn vùi.

Anh Dung bần thần cầm nén hương thắp cho con trai 2 tuổi - Ảnh: Trí thức trẻ

Tại địa phương, gia đình anh Dung thuộc hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh có hai con nhưng đứa lớn thì bị tật còn đứa nhỏ chỉ mới 2 tuổi. Để có tiền nuôi gia đình, anh Dung lên Hà Nội làm thợ xây. Thế nhưng chỉ mới được 7 ngày, anh nhận được tin dữ ở quê. Căn nhà gỗ nhỏ của gia đình mới xây xong thì phần bếp đã bị lũ cuốn sạch trơn. Thi thể con trai út được tìm thấy cách nhà hơn 50m, vợ anh thì mất tích.

Nhìn thấy cảnh người cha ngồi thất thần thắp nhang cho con trai 2 tuổi, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

Chỉ mới đi làm được 7 ngày, anh Dung đã nhận được tin dữ ở quê nhà - Ảnh: Trí thức trẻ

Sau những lúc thất thần, anh Dung lại đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà, bới từng mảnh đất đá xung quanh. Khi mọi người hỏi anh đang làm gì, anh mơ màng trả lời: "Tìm vợ".