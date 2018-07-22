Xót cảnh ngày lũ, người thân dùng bè tre chở thi thể đi chôn, cha ngậm ngùi thắp hương cho con trai 2 tuổi

Xã hội 22/07/2018 15:27

Những ngày qua, nhiều địa phương phải hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử. Ngoài thiệt hại về tài sản, nhiều gia đình còn phải trải qua nỗi đau mất người thân. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, họ chỉ có thể đưa thi thể người đã mất đi an táng bằng bè tre vì giao thông bị chia cắt.

Nhiều giờ qua, những bức ảnh ghi lại hình ảnh một nhóm người dùng bè tre chở thi thể người thân đi chôn cất khiến cư dân mạng vô cùng thương xót.

Xót cảnh ngày lũ, người thân dùng bè tre chở thi thể đi chôn, cha ngậm ngùi thắp hương cho con trai 2 tuổi - Ảnh 1
Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Saostar, anh Bùi Kim Thông ngụ thôn 2, xã Vân Tranh, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) qua đời vì bị cảm. Lúc này, tỉnh Phú Thọ đang gánh chịu đợt mưa lũ nặng nề nên giao thông bị chia cắt, người nhà đành phải dùng bè tre đưa thi thể đi an táng.

Xót cảnh ngày lũ, người thân dùng bè tre chở thi thể đi chôn, cha ngậm ngùi thắp hương cho con trai 2 tuổi - Ảnh 2

Xót cảnh ngày lũ, người thân dùng bè tre chở thi thể đi chôn, cha ngậm ngùi thắp hương cho con trai 2 tuổi - Ảnh 3
Bức ảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, chủ tịch xã Vân Tranh cho biết gia đình anh Thông có đến 6 người con, chủ yếu làm nông nghiệp nên kinh tế không mấy khá giả. Vào ngày 21/7, gia đình muốn đưa anh đi an táng nhưng vì thời tiết khắc nghiệt, giao thông lại bị chia cắt nên chỉ có thể dùng bè tre làm phương tiện.

Người cha thất thần thắp hương cho đứa con mới 2 tuổi

Trong khi đó, nhiều người dân ở Yên Bái rơi vào cảnh tang thương khi người thân mất tích, qua đời trong trận lũ dữ.

Anh Lò Văn Dung (sinh năm 1974) là một trong những số phận đáng thương nhất tại bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chân (tỉnh Yên Bái). Trận lũ kinh hoàng đã khiến đứa con hai tuổi qua đời, còn vợ anh thì mất tích, bị đất đá chôn vùi.

Xót cảnh ngày lũ, người thân dùng bè tre chở thi thể đi chôn, cha ngậm ngùi thắp hương cho con trai 2 tuổi - Ảnh 4
Anh Dung bần thần cầm nén hương thắp cho con trai 2 tuổi - Ảnh: Trí thức trẻ

Tại địa phương, gia đình anh Dung thuộc hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh có hai con nhưng đứa lớn thì bị tật còn đứa nhỏ chỉ mới 2 tuổi. Để có tiền nuôi gia đình, anh Dung lên Hà Nội làm thợ xây. Thế nhưng chỉ mới được 7 ngày, anh nhận được tin dữ ở quê. Căn nhà gỗ nhỏ của gia đình mới xây xong thì phần bếp đã bị lũ cuốn sạch trơn. Thi thể con trai út được tìm thấy cách nhà hơn 50m, vợ anh thì mất tích.

Nhìn thấy cảnh người cha ngồi thất thần thắp nhang cho con trai 2 tuổi, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

Xót cảnh ngày lũ, người thân dùng bè tre chở thi thể đi chôn, cha ngậm ngùi thắp hương cho con trai 2 tuổi - Ảnh 5
Chỉ mới đi làm được 7 ngày, anh Dung đã nhận được tin dữ ở quê nhà - Ảnh: Trí thức trẻ

Sau những lúc thất thần, anh Dung lại đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà, bới từng mảnh đất đá xung quanh. Khi mọi người hỏi anh đang làm gì, anh mơ màng trả lời: "Tìm vợ".

Mưa dồn lũ dập, thiệt hại nặng nề

Mưa dồn lũ dập, thiệt hại nặng nề

Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, làm hơn 30 người chết và mất tích; hàng ngàn hecta lúa, hoa màu và hàng ngàn căn nhà chìm trong nước

Xem thêm
Từ khóa:   mưa lũ đám tang ngày lũ mưa lũ kinh hoàng ở Yên Bái

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày