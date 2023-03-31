Xôn xao thông tin Đài Loan phát hiện 11 thi thể trôi dạt trên biển, trong đó có người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam

Xã hội 31/03/2023 13:40

Có thông tin cho rằng một thi thể quê Hà Tĩnh đã được hỏa thiêu tại Đài Loan và đưa về Việt Nam.

 

Theo thông tin từ báo Vnexpress, Cảnh sát biển Đài Loan (CGA) hôm 29/3 thông báo phát hiện 16 thi thể ở khu vực ven biển phía tây hòn đảo hồi đầu tháng. CGA cho hay trong đó có "hai thi thể được xác nhận là nam giới, quốc tịch Việt Nam".

CGA ra tuyên bố sau khi kênh TVBS của Đài Loan đưa tin một thi thể nam giới được phát hiện tại bệ tua-bin trong một trang trại gió ngoài khơi cảng Đài Trung ngày 7/3. 

Vnexpress dẫn lại thông tin của Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng Đài Loan để người thân của những người được cho là mất tích tiến hành thủ tục xác định danh tính và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Xôn xao thông tin Đài Loan phát hiện 11 thi thể trôi dạt trên biển, trong đó có người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam - Ảnh 1
Một tàu chạy qua trang trại gió trên biển Đài Trung. Ảnh: Vnexpress

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 7-3, một tài khoản Việt Nam trên mạng xã hội, tên T.V đăng tải thông tin, nói rằng ngày 6-3 công an Đài Loan vớt được một thi thể trôi dạt trên biển và xác định đó là người Việt Nam, do có giấy tờ tuỳ thân trong người.

Cũng trên tài khoản này sau đó cập nhật thông tin, rằng phía Đài Loan đã vớt được 4 thi thể trên biển Đài Nam. Tuy nhiên, các nạn nhân vớt được sau đó do không có giấy tờ tuỳ thân cộng thêm thi thể đã bị biến dạng nên khó xác định được danh tính.

Cụ thể theo báo Pháp Luật TPHCM, thông tin từ một nhóm kín, được cho là của đại diện gia đình các nạn nhân cũng như những người có liên hệ, nắm thông tin về vụ việc cho biết, một nhóm người Việt Nam đã vượt biên sang Trung Quốc rồi di chuyển đến Phúc Kiến – một tỉnh ven biển phía Đông Nam Trung Quốc, đối diện với Đài Loan. Tại đây, ngày 18-2, nhóm người Việt Nam lên cano vượt biển về phía Đài Loan…

Các thông tin trao đổi cho thấy dường như những người này đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc, để tìm đường sang Đài Loan. Nhưng trên biển tàu gặp nạn…

Theo các thông tin này, một số người Việt ở Đài Loan kết nối thông tin với trong nước, lên danh sách được 14 người với tên, ngày sinh, giới tính, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, quê quán, đặc điểm nhận dạng…

Đáng chú ý, thông tin trên nhóm cho biết có một thi thể quê Hà Tĩnh đã được hỏa thiêu tại Đài Loan và đưa về Việt Nam.

Còn phía Bộ Ngoại giao hôm 14-3 cho biết đã nắm thông tin ban đầu và đang xác minh vụ việc.

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