Trong đoạn clip cụ bà 80 tuổi đánh ghen bồ nhí của chồng, người phụ nữ được cho là "Tuesday" bị tố dùng thuốc kích *** để dụ dỗ cụ ông 90 tuổi.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip cụ bà 80 tuổi đánh ghen bồ nhí của chồng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chủ nhân đoạn clip cho biết cụ ông 90 tuổi ngoại tình với một phụ nữ 60 tuổi. Sau khi phát hiện sự việc, người vợ đã dẫn hội bạn từ Hải Phòng lên Hà Nội đánh ghen dằn mặt bồ nhí.

"Đây là chồng tao, xấu cũng chồng tao, đẹp cũng chồng tao!", cụ bà 80 tuổi mắng chửi nhân tình của chồng.

Cụ bà 80 tuổi đánh ghen nhân tình của chồng gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip

Một cụ bà trong nhóm đánh ghen tố người phụ nữ 60 tuổi mua nhiều "đồ nhạy cảm" để dụ dỗ cụ ông 90 tuổi: "Bà ấy mua thuốc kích *** với thuốc bôi trơn thì sức bà ấy phải chơi chứ còn gì nữa. Bà ấy đi đâu rồi... Gọi bà ấy ra nói chuyện cho các bà biết... Chúng tôi ở tận Hải Phòng ra, không thèm đánh ghen, đánh ghen với người già làm gì. Gọi nói chuyện thôi".

Ngay sau khi đăng tải, sự việc hy hữu thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng. Chuyện đánh ghen vốn không hiếm, thế nhưng cụ bà ở tuổi gần đất xa trời vẫn đi một quãng đường xa để dằn mặt bồ nhí của chồng thì đúng là lần đầu tiên. Dân mạng đã để lại nhiều bình luận trái chiều xung quanh vụ việc.

Nhóm bạn đi cùng cụ bà 80 tuổi - Ảnh cắt từ clip

"Sống với nhau đến hết đời người mà còn ghen tuông, vạch áo cho người xem lưng chi không biết"; "Tuổi già thì giành thời gian nghỉ ngơi, vui vầy với con cháu, đừng quan tâm mấy chuyện này cụ ơi"; "Con cái mà biết thì khó xử lắm đấy nhỉ"; "Trời đất, cụ ông ngót nghét trăm tuổi rồi mà còn sung sức gớm"; "Công nhận dở khóc dở cười thiệt"; "Phụ nữ ở tuổi nào đi nữa cũng không ngồi yên được khi chồng có nhân tình đâu";..., dân mạng bình luận.

Hiện đoạn clip vẫn đang gây xôn xao và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

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