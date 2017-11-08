Vụ va chạm giữa xe khách 54 chỗ và xe máy tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ ai nhìn cũng xót xa.

Vụ va chạm giữa xe khách 54 chỗ mang BKS 51B - 308.88 và xe máy mang BKS 49B1 - 573.16 vào lúc 6 giờ 45 trên đường Hùng Vương, phường 11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ. Mẹ của cháu là chị N. bị thương nhẹ và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Nguyễn Công Kỳ - nhân chứng vụ tai nạn kể lại, thời điểm xảy ra tai nạn, bé gái chạy vào quán mua bánh mì còn mẹ đang dừng xe sát lề đường. Đến khi mua bánh mì xong, cháu vừa trèo lên xe máy thì thấy xe khách bất ngờ chạy tới, chị N. vội bỏ chạy khỏi xe với mục đích "bỏ của chạy lấy người" nhưng không kịp kéo theo con gái. Chiếc xe máy bị xe khách cán và kéo lê tận 3 mét khiến bé gái tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, xe khách 54 chỗ của nhà xe Thanh Bình Xanh. Tuy nhiên, chưa xác định rõ danh tính tài xế vì sau khi tai nạn xảy ra, người này đã rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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