Chi cục QLĐB I.6 cho biết chiếc xe tải di chuyển theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội lật, đè trúng chiếc ôtô con mang biển số 30A-615.85 đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Theo nguồn tin từ Zing News, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 4/6 tại Km 472+950 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình .

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hoà Bình đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luồng phương tiện.

Hậu quả khiến 3 người trên xe con tử vong tại chỗ, một người khác bị thương, chiếc xe con bẹp dúm và hư hỏng nặng.

Danh tính 3 người tử vong gồm: Phạm Văn Toàn (sinh năm 1991, trú tại xã Lâm Xá, huyện Bá Thước, Thanh Hóa); Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1962, trú tại thôn Điền Lý, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa); Tào Thị Hương (sinh năm 1985, trú tại ngõ 2, Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Dẫn theo nguồn tin từ báo An Toàn Giao Thông, danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Lực lượng chức năng hiện đang tạm giữ Doanh để tiến hành điều tra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu tài xế Doanh khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe tải BKS: 29H - 770.16 do anh điều khiển bị mất lái dẫn đến không làm chủ được phương tiện gây ra tai nạn thương tâm với chiếc ô tô con BKS 30A - 615.85 di chuyển hướng ngược lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma tuý đối với tài xế Doanh sau khi đưa tài xế này về trụ sở cơ quan điều tra ngay trong đêm 4/6. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện lái xe Doanh có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, tuy nhiên để chắc chắn, cơ quan điều tra vẫn tiến hành lấy máu xét nghiệm đối với lái xe này.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.