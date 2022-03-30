Vụ 'xe điên' gây tai nạn kinh hoàng khiến nạn nhân đứt lìa tay chân: Không sử dụng chất có cồn, khai nhận do không điều khiển được tốc độ

Xã hội 30/03/2022 10:04

Tài xế xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng làm một nạn nhân xấu số đứt lìa nhiều bộ phận cơ thể đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, bước đầu xác nhận người này không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Liên quan đến vụ việc xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng tại Quảng Ninh, thông tin trên Zing, tối ngày 29/3, trung tá Lê Hồng Vân, Trưởng công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, xác nhận đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự ông Hoàng Công Trung (43 tuổi, tài xế chiếc xe) để điều tra vụ việc. 

Sau khi bị bắt, Trung được giám định nồng độ cồn và chất ma túy. Hiện kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Trung không sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Về giám định ma túy vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan chuyên môn.

Vụ 'xe điên' gây tai nạn kinh hoàng khiến nạn nhân đứt lìa tay chân: Không sử dụng chất có cồn, khai nhận do không điều khiển được tốc độ - Ảnh 1
Tài xế xe Mercedes GL400 tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing)

Dẫn tin từ Thanh Niên, tại cơ quan chức năng, bước đầu, Trung khai nhận do điều khiển xe với vận tốc nhanh không làm chủ được tốc độ, đi không đúng phần đường nên gây ra tai nạn. Công an TP.Móng Cái cùng với VKSND TP.Móng Cái đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ các tình tiết có liên quan đến vụ án trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 27.3, trên đường Nguyễn Du (khu Hòa Bình, P.Hòa Lạc, TP.Móng Cái), Hoàng Công Trung điều khiển chiếc Mercedes GL400, biển số 14A - 604.17 đâm vào nhà ông Nguyễn Đức H. (58 tuổi, số nhà 113 Nguyễn Du, P.Hòa Lạc). Sau khi lao vào nhà làm sập cửa  tầng 1, Trung tiếp tục lùi xe đâm loạn xạ để ra ngoài làm hư hại nhiều tài sản của gia đình ông H.

Vụ 'xe điên' gây tai nạn kinh hoàng khiến nạn nhân đứt lìa tay chân: Không sử dụng chất có cồn, khai nhận do không điều khiển được tốc độ - Ảnh 2

Tài xế khai nhận do phóng nhanh tốc độ cao nên gây tai nạn kinh hoàng. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau khi lùi xe khỏi nhà, Trung tiếp tục phóng nhanh trên đường phố với tốc độ cao và gây ra tai nạn liên hoàn. Ban đầu, người này đâm vào xe máy biển số 14K1 - 268.24, do chị Nguyễn Thúy H. (34 tuổi, trú tại thôn 6, xã Hải Xuân, TP.Móng Cái) điều khiển. 

Không dừng lại ở đó, chiếc "xe điên" này còn lao tiếp vào xe máy biển số 14H8 - 2363, do bà Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, ở số 138 Nguyễn Du, P.Hòa Lạc, TP.Móng Cái) điều khiển. Cú đâm rất mạnh khiến bà Vân đứt lìa cẳng tay, chân, vương vãi nhiều bộ phận cơ thể ra đường. 

Vụ 'xe điên' gây tai nạn kinh hoàng khiến nạn nhân đứt lìa tay chân: Không sử dụng chất có cồn, khai nhận do không điều khiển được tốc độ - Ảnh 3
Tài xế bỏ chạy sau khi gây ra tai nạn. (Ảnh: Tiền Phong)

Chiếc "xe điên" chỉ dừng lại khi bay qua lan can cầu Hòa Bình (TP.Móng Cái) rồi phi xuống bãi đất trống ở phía dưới. Sau khi dừng lại, người này lập tức bỏ chạy ra ngoài và được xác nhận bị thương nhẹ. Còn bà Vân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi vừa đến bệnh viện

 

 

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Từ khóa:   xe điên xe Mercedes gây tai nạn tai nạn liên hoàn Quảng Ninh

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